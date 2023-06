Asteroide minaccia la terra: ecco la data dell’impatto

Gli asteroidi minacciano il pianeta Terra? Sembra fantascienza catastrofista, ma la NASA ci crede. E si sta già attrezzando per contrastarli.

Chi non si spaventa all’idea di un asteroide che distrugge la civiltà umana e il pianeta tutto? E’ una prospettiva tale da far tremare i polsi. E dopotutto non è fantascienza, non è desiderare l’apocalisse, ma è realtà; basti guardare al fato dei dinosauri.

Secondo però gli scienziati sbagliamo a preoccuparci, alimentiamo una grande ansia sulla base di nulla; infatti asteroidi killer di pianeti non hanno minacciato la terra per almeno mille anni. Si tratta di un genere del tutto particolare di asteroidi che è alquanto raro; e non sembrano esservi all’orizzonte.

Attualmente, secondo la NASA, vi sono 1 milione 283023 asteroidi riconosciuti dalla strumentazione scientifica umana; di ogni genere di forma e dimensioni, col più grande individuato con dimensioni pari a 530 chilometri di diametro.

Nonostante siano asteroidi lontani dalle dimensioni di quelli che colpirono la Terra, l’impatto con la crosta terrestre risulterebbe comunque letale; potrebbe ad esempio lanciare la Terra in una nuova mini Era Glaciale, con un abbassamento delle temperature, il sole oscurato da nubi di cenere e polvere e una generale moria delle piante, con devastanti carestie per la specie animale e l’uomo stesso.

Quali asteroidi devono preoccuparsi, lo studio rivelatore

Secondo il professor Peter Wheatley, del Dipartimento di Fisica dell’Università di Warwick, vi sono solo 28 asteroidi che pongono una seria minaccia alla terra, seppure nessuno di questi appaia paragonabile a quello che causò l’estinzione dei dinosauri. Inoltre nessuno di questi colpirà la Terra nel prossimo secolo; vi sono pertanto cent’anni per prepararsi a comprendere come poter eliminare un asteroide che minaccia la terra.

“Questo genere di lavoro mira a fornire all’umanità un avvertimento a proposito di una collisione catastrofica, così che possiamo sviluppare un’astronave tale da poter colpire l’asteroide quando è nello spazio, lontano dalla Terra, e deviarlo pertanto dalla sua traiettoria” ha spiegato il professor Wheatley, soggiungendo che “piani per queste astronavi sono già in fase di realizzazione”.

preoccupano anche, accanto ai mega asteroidi, quelli più piccoli: ad esempio vi sono quasi mille (878 per l’esattezza) piccoli asteroidi che colpiranno la Terra. Anche se di dimensioni ridotte a confronto con quelli precedenti, gli asteroidi in questione possono causare seri danni e devastare intere zone abitate. Si tratta infatti di rocce che possono raggiungere, in quest’economia di scala, fino a 1 km di diametro.