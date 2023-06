WhatsApp, ecco la funzione segreta: finalmente puoi farlo

Presto in arrivo la nuova funzione WhatsApp che consente agli utenti di modificare i messaggi già inviati, nell’arco di 15 minuti. Scopriamo qualche dettaglio.

Se sei un utente di WhatsApp, probabilmente ti sarà capitato di inviare un messaggio sbagliato o di volerlo modificare dopo averlo mandato. Fino a poco tempo fa, l’unica opzione era quella di eliminare il messaggio per tutti, ma ora c’è una novità: puoi modificare i messaggi inviati entro 15 minuti.

Questa funzione era stata annunciata da Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook e sarà disponibile gradualmente per tutti gli utenti su Android, iPhone, web app e applicazioni per desktop. Per usarla, devi solo tenere premuto il messaggio che vuoi correggere e scegliere “Modifica” dal menu. Accanto al messaggio modificato comparirà la dicitura “Modificato”, con data e ora della modifica apportata, così i destinatari sapranno che hai apportato una correzione senza vedere la versione originale.

Questa funzione è molto utile per evitare malintesi o imbarazzi, ma anche per aggiungere ulteriore contesto o informazioni a un messaggio già inviato. Come per tutti i messaggi personali, i file multimediali e le chiamate, anche i messaggi modificati sono protetti da crittografia end-to-end, quindi nessuno può leggerli se non tu e il destinatario.

Tuttavia, tutto ciò sarà possibile solo dal dispositivo dal quale il messaggio è stato inviato, e non anche da altri dispositivi eventualmente collegati. Se vuoi saperne di più su come modificare i messaggi inviati su WhatsApp, puoi consultare il blog ufficiale dell’applicazione o il centro assistenza. Ricorda che devi avere l’ultima versione dell’app aggiornata per poter usufruire di questa funzione.

Utenti felici e sollevati

Per offrire un’esperienza sempre migliore ai suoi utenti, WhatsApp introduce regolarmente nuove funzioni e aggiornamenti. Alcune delle funzioni più recenti di WhatsApp sono:

Messaggi temporanei: questa funzione consente di impostare una scadenza per i messaggi inviati in una chat individuale o di gruppo. Dopo il tempo impostato, i messaggi scompaiono automaticamente dalla chat. Questa funzione può essere utile per mantenere la privacy e liberare spazio di archiviazione. Troviamo, poi, le chiamate vocali e videochiamate da desktop: questa funzione consente di effettuare chiamate vocali e videochiamate da WhatsApp Web o dall’app desktop di WhatsApp. Le chiamate hanno la crittografia end-to-end e supportano fino a otto partecipanti. Questa funzione può essere utile per comunicare con familiari, amici o colleghi da un dispositivo più grande e comodo.

Infine, gli adesivi animati: questa funzione consente di inviare e ricevere adesivi animati in una chat. Gli adesivi animati sono simili agli adesivi statici, ma si muovono e hanno un effetto più divertente ed espressivo. Questa funzione può essere utile per aggiungere un tocco di umorismo e creatività alle conversazioni.