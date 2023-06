Carte di credito, attento nei negozi: compri questo e ti levano tutto

Possiamo senz’ombra di dubbio affermare che nel corso degli ultimi 20 anni abbiamo assistito a tantissimi cambiamenti e progressi dal punto di vista tecnologico.

Questo è stato senz’altro favorito dal cambiamento permesso da internet e dalla sua successiva diffusione su scala mondiale, che ha introdotto diverse cose che sono successivamente entrate a far parte della nostra vita quotidiana. Basti pensare per esempio alla diffusione su larga scala dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter, e il più recente Tik Tok, riservato in particolar modo alle fasce di popolazione più giovani.

Oltre a questo ricordiamo poi l’avvento degli smartphone (suddivisi a loro volta in dispositivi di fascia alta, fascia media e fascia bassa rispettivamente) che hanno introdotto le celebri applicazioni e app di messaggistica come WhatsApp e Telegram, che hanno letteralmente rivoluzionato il nostro modo di comunicare, che fino ad allora era rappresentato dagli SMS per i messaggi testuali e dagli MMS per i messaggi multimediali.

Anche sul fronte multimediale ricordiamo grandi cambiamenti, primo tra tutti il passaggio dai sistemi di videonoleggio fino ad arrivare alle piattaforme di streaming, capitanate rispettivamente da Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta.

Il cambiamento però probabilmente più significativo in assoluto è rappresentato invece dalla transizione a livello dei sistemi di pagamento. Se infatti fino a qualche anno fa il sistema di pagamento più utilizzato in assoluto era l’uso di denaro in contanti, al giorno d’oggi la situazione non è esattamente la stessa, ed è stato bensì soppiantato dall’utilizzo dei pagamenti elettronici, assicurati dall’uso di carte di credito e di debito rispettivamente.

Attenzione ai doppi pagamenti

Questo ha inoltre favorito la progressiva chiusura degli sportelli Bancomat in tutta Italia, che stanno progressivamente chiudendo, limitando in tal senso l’utilizzo di contanti. Oltre a questo ricordiamo poi l’introduzione del chip NFC sugli smartphone di ultima generazione, che ha consentito di pagare in maniera facile e sicura per mezzo del proprio telefono, senza dover necessariamente strisciare la propria carta di credito. È però bene stare attenti quando si tratta di effettuare pagamenti per mezzo del POS, dal momento che si potrebbe incappare in dei pericoli non da poco: scopriamo insieme di cosa si tratta e come evitarli nello specifico.

Spesso e volentieri infatti può capitare che il sistema di pagamento col POS possa rallentare, suggerendo che il pagamento stesso non sia andato a buon fine, ma in realtà non è così. Il commerciante farà dunque passare nuovamente la carta in corrispondenza del POS, portando in questo caso ad un doppio pagamento, senza rimborsare il primo.

Così facendo il cliente si troverà a pagare il doppio della cifra dovuta, a sua insaputa. Il nostro consiglio dunque è raccomandarsi di effettuare un solo e unico pagamento, assicurandosi tra le altre cose che il POS sia in un corretto stato di funzionamento.