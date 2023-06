Sportello bancomat, nuoav supertruffa: il conto dilaniato completamente

Nel corso degli anni abbiamo inevitabilmente assistito a tantissimi cambiamenti dal punto di vista tecnologico e non.

Basti pensare per esempio all’avvento di internet e alla sua successiva diffusione in modo capillare in tutte le città, che ha permesso tantissimi cambiamenti a livello della vita quotidiana. Tra i cambiamenti principali (oltre ai social network e agli smartphone) ricordiamo in particolar modo l’arrivo dei portali e-commerce, che permettevano e permettono tutt’oggi l’acquisto di beni di diversa natura comodamente seduti dal divano di casa propria, senza necessariamente scomodarsi per andare nel negozio di riferimento.

È così che sono nate realtà online importanti come Amazon, eBay, Mediaworld, Unieuro, Trony, Euronics e chi ne ha più ne metta.

I pagamenti elettronici si sono così affermati in maniera stabile e vigorosa, per mezzo di carte di credito, carte di debito e altri mezzi simili. Questo passaggio è stato poi ulteriormente favorito dall’introduzione dei chip NFC in corrispondenza degli smartphone di ultima generazione, che permettono di pagare in maniera semplice e sicura per mezzo del proprio telefono, senza dover necessariamente strisciare la propria carta di credito.

Malgrado questo, però, sono ancora tante le persone che fanno tutt’oggi utilizzo del denaro in contanti, recandosi puntualmente presso lo sportello bancomat più vicino per prelevare. Purtroppo arrivano brutte notizie a tal proposito, dal momento che si sta affacciando una nuova truffa da cui bisogna stare necessariamente alla larga: scopriamo insieme di cosa si tratta e di come evitarla in modo efficace.

Attenti alla truffa

In particolare la truffa messa in uso da alcuni malintenzionati consiste nel far andare il povero malcapitato di turno, venditore di un bene generico online, presso lo sportello bancomat più vicino, con la falsa speranza di ricevere il denaro del prodotto che vende.

In realtà però, il malcapitato riceverebbe delle istruzioni da parte del truffatore per mezzo telefonico, per arrivare a effettuare una ricarica al suo conto corrente, senza quindi ricevere il denaro precedentemente pattuito dalla compravendita di quel prodotto.

La nostra raccomandazione in questi casi è molto semplice, e consiste nell’assicurarsi sempre, nel caso di vendite online, che l’acquirente sia una persona affidabile, assicurandosi tra le altre cose di utilizzare sistemi di pagamento sicuri e tracciabili, come un bonifico o PayPal, che prevede tra le altre cose la tutela del venditore stesso, in modo tale da non incappare in truffe di questo tipo ed evitare così di vedere diminuire il saldo del proprio conto corrente.