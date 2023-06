Elettrodomestici, il grosso problema sta in cucina I Stacca la spina a questi 8 qua e ti salvi in bolletta

Il caro energia è una delle realtà senz’ombra di dubbio che hanno impattato in maniera significativa sul panorama europeo, da un bel po’ di mesi a questa parte.

A partire dai conflitti scoppiati in Ucraina ormai più di dodici mesi fa, infatti, si sono verificati diversi problemi a livello economico ed energetico che si sono chiaramente riversati sul panorama europeo, diffondendosi conseguentemente a macchia d’olio sull’intero continente. Pensiamo per esempio alla crisi del settore alimentare, in quanto a causa dei conflitti ucraini i prezzi dei prodotti alimentari sono notevolmente aumentati, causando una vera e propria inflazione mai vista prima.

A questo è poi seguito l’aumento incontrollato del costo dell’energia elettrica e del gas metano, che ha ovviamente portato le principali compagnie ad aumentare in diretta proporzione il costo delle bollette mensili dell’energia, con tutto il malcontento che ne è chiaramente derivato tra i cittadini di tutta Europa.

I principali governi europei si sono dunque attivati immediatamente per aiutare, nel limite del possibile, le fasce di popolazione più bisognose. Per quel che concerne il governo italiano citiamo ad esempio il Superbonus 110%, che ha permesso la realizzazione di impianti fotovoltaici presso la propria abitazione domestica con un rimborso pressoché completo sui costi per la realizzazione. Citiamo poi il famoso bonus energia da 150 euro, la cui cifra può essere direttamente scalata dai consumi delle bollette, così come anche tutte le detrazioni e agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi sono infatti caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, il che permette loro di ridurre sensibilmente i consumi, e dunque avere risparmi considerevoli alla fine del mese.

Malgrado però siano arrivati tantissimi aiuti da parte dello stato e delle regioni, sono ancora tantissimi gli italiani in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, rischiando spesso e volentieri di incorrere nella soglia di povertà. Ecco perché abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile per cercare di consumare meno energia elettrica possibile, e avere quindi un bel risparmio sulle future bollette.

Divoratori d’energia

In particolare oggi ci focalizzeremo sugli elettrodomestici, che sappiamo essere tra i dispositivi che consumano indubbiamente di più, ma alcuni consumano sicuramente più di altri: scopriamo insieme quali sono nei minimi dettagli.

Tra gli elettrodomestici che consumano sensibilmente di più troviamo in prima posizione l’asciugatrice, che utilizziamo per l’appunto per asciugare i nostri indumenti. In questo caso il nostro consiglio è di effettuare programmi solo ed esclusivamente a pieno carico, in modo tale da ridurre sensibilmente i consumi, cercando di ottimizzarli il più possibile.

Oltre ad essa troviamo la lavatrice, che consuma una quantità considerevole di energia elettrica e di acqua, motivo per la quale valgono le stesse raccomandazioni citate prima per la lavatrice. Troviamo infine il forno elettrico, che comporta anch’esso consumi davvero importanti, per cui vi consigliamo caldamente di abbinarlo all’uso del forno a microonde, che impiega sensibilmente di meno per la cottura degli alimenti.