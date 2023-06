Bancomat, trucco del tasto premuto: Non possono più rubarti nulla

Nel corso degli anni il sistema dei pagamenti ha conosciuto una vera e propria rivoluzione.

Se infatti fino a qualche anno fa era molto in voga il pagamento per mezzo dei contanti, ad oggi la situazione non è esattamente la stessa: al giorno d’oggi infatti si prediligono tendenzialmente i pagamenti elettronici, per mezzo delle carte di credito o delle carte di debito, che oggi più che mai vengono utilizzati anche online presso i principali portali e-commerce, come Trony, Euronics, Unieuro, Amazon, eBay e chi ne ha più ne metta.

Nonostante nel corso degli ultimi anni il trend degli sportelli Bancomat è tendenzialmente negativo (con la progressiva chiusura degli sportelli in tutta Italia, da circa un paio d’anni a questa parte), facciamo un uso ancora intensivo del denaro in contanti, che viene prelevato presso lo sportello bancomat più vicino, in modo particolare dalle persone più anziane.

Purtroppo gli sportelli bancomat in generale sono molto soggetti alle truffe da parte di malintenzionati, che cercano in ogni modo di estorcere i vostri dati sensibili (delle vostre carte di credito e di debito, per esempio), in modo da utilizzarli presso i principali portali e-commerce, o per effettuare acquisti presso gli esercizi commerciali a vostra completa insaputa. Scopriamo insieme come evitare in maniera semplice ed efficace questa tipologia di truffe, in modo da non scialacquare inutilmente il saldo del nostro conto corrente.

L’innovazione in questo caso è fornita da Banca Intesa San Paolo, che ha recentemente introdotto una nuova modalità per il prelievo di denaro in contanti, il cosiddetto prelievo cordless. Uno dei vantaggi principali di questo nuovo metodo di prelievo, come suggerisce talaltro il nome stesso, è che non necessita dell’inserimento della carta di credito o debito presso lo sportello Bancomat per effettuare il proprio prelievo.

Istruzioni per l’uso

In questo caso infatti sarà sufficiente l’utilizzo dello smartphone, e in particolare l’app ufficiale di Banca Intesa San Paolo, che è scaricabile in modo completamente gratuito dai rispettivi store mobile, ovvero Google Play Store e App Store.

Con il prelievo cardless si vanno infatti a limitare moltissimi dei rischi più comuni con il prelievo di denaro in contanti presso lo sportello Bancomat, come ad esempio il rischio di clonazione della carta, o il furto del PIN della propria carta da parte di malintenzionati di turno, che cercano di accedere furtivamente ai nostri dati sensibili e privati.

La comodità di questo servizio, inoltre, è che funziona anche senza avere necessariamente una carta di credito o di debito collegata al proprio conto corrente.