Veicoli alieni sulla terra: esce fuori la verità

Qual è la verità in merito all’esistenza o meno degli UFO? Esistono o meno i piccoli alieni verdi? Sembra emergere, dagli ultimi report, qualche brandello di verità. Scopriamo insieme cosa c’è di vero.

Per gli ufologi l’esistenza degli alieni è un dato di fatto, una verità rivelata, un dogma incontestabile; se sei ufologo, l’alieno esiste come esiste dio per il credente. Prima dei fatti di scienza, l’ufologo ritiene che l’alieno esista per un dato di fede.

Successivamente, partendo dall’incontrovertibile assunto che gli UFO esistono e e che il governo tenta di occultarli, si va alla ricerca delle prove. Dai video rigorosamente sfumati, interrotti o in bassa qualità, alle foto anch’esse sfocate, alle lunghe sedute di osservazione nei deserti stellati, specie dell’Area 51.

Ma cosa cՏ di vero, sotto sotto? Cosa cӏ di autentico?

Proprio qualche giorno addietro gli USA hanno rilasciato il primo, ufficiale, rapporto sugli UFO, qui chiamati UAP (fenomeni anomali inspiegabili). Il funzionario dell’intelligenze David Grusch aveva infatti imbarazzato colleghi e politici affermando che gli Stati Uniti possiedono velivoli di origine aliena (‘non umana’, vengono definiti)

Ricordiamo che nel 2021 Washington stessa aveva compiuto un importante passo in avanti in tal senso, pubblicando il primo rapporto sugli UAP, contenenti 140 casi di incontri non identificati. Il rapporto è stato pubblicato per mettere a tacere i continui video – rigorosamente di bassa qualità- che si affermava ritraevano dei possibili UFO.

Le ultime novità del rapporto, che cosa afferma sui velivoli alieni

Il rapporto pubblicato or ora afferma che gli USA dispongono di mezzi – in via ipotetica – alieni tanto parzialmente distrutti, quanto intatti. I velivoli in questione hanno la particolarità di essere stati costruiti con un materiale difficile da decifrare, tale da porre in difficoltà gli scienziati. Materiale definito “esotico”, costruito da un’intelligenza che non sembra apparentemente umana.

Particolare ancora più interessante, il rapporto afferma che velivoli alieni e, più frequentemente, frammenti degli stessi sono stati ritrovati un po’ dovunque nel mondo; non solo negli Statesi, ma anche in Europa, in Asia, in Africa. Gli Stati Uniti dispongono semplicemente di una maggiore conoscenza del tema, grazie anche alla propria eccellenza scientifica.

Nonostante l’insieme delle notizie non riveli ancora molto sugli UFO, David Grusch ha rischiato tanto, tantissimo per aver commentato la notizia pubblicamente; certo era un ‘ex’ dell’intelligence, ma si è rovinato la carriera, è stato criticato, assalito e ostracizzato. E il tutto solo epr aver osato affermare che sì, in fondo, qualcosa sugli UFO di autentico esiste.