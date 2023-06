Fotovoltaico, alla fine diventa gratis: ecco come funziona

Il caro energia è una realtà che sta purtroppo attanagliando l’Italia e più in generale il continente europeo da un bel po’ di mesi a questa parte.

Tutto risale ai conflitti ucraini scoppiato ormai più di un anno fa, che si sono inevitabilmente trascinati dietro delle conseguenze non da poco dal punto di vista economico e (soprattutto) energetico, diffondendosi in un secondo momento a macchia d’olio sull’intero continente europeo.

Procediamo con gradi: in un primo momento abbiamo infatti vissuto il rialzo del costo dei generi alimentari più comuni, come l’olio di semi di arachidi e altri prodotti di questo tipo, i quali hanno scatenato una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

A questa inflazione è poi seguito un altro problema, rappresentato invece dall’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas metano, con prezzi che sono letteralmente arrivati alle stelle. In questa situazione, è chiaro come le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, tanto per citarne una) si siano trovate praticamente costrette ad aumentare di pari passo in diretta proporzione il costo delle bollette mensili dell’energia, con tutto il disagio che ne è chiaramente derivato tra i cittadini di tutta Europa.

Fortunatamente nulla possiamo dire in merito ai principali governi europei, che si sono immediatamente attivati in tal senso con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose d’aiuti. Citiamo per esempio i provvedimenti messi in atto dal governo italiano, quali ad esempio il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono di risparmiare cifre significative dati i consumi sensibilmente ridotti, con un bel risparmio sul lungo periodo a livello delle bollette mensili dell’energia.

Bonus in arrivo

Purtroppo tutto questo non è bastato per tantissime famiglie italiane, che si sono ritrovate comunque in seria difficoltà coi pagamenti delle bollette, rischiando talvolta di incorrere nella soglia di povertà.

Fortunatamente però arrivano buone notizie a tal proposito, dato che il governo Italiano ha recentemente approvato il decreto legge 17/2022, fornendo la possibilità per milioni e milioni di cittadini italiani di realizzare un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica a costi praticamente azzerati, con un rimborso totale sui costi di intervento, in base al proprio ISEE.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo, che arriveranno sicuramente nel corso delle prossime settimane o mesi.