Contatore idrico, acqua gratis in tutta casa tua: Lo fanno in tantissimi | Ovviamente è illegale

È da ormai un bel po’ di mesi che l’intero continente europeo non sta attraversando un periodo florido da diversi punti di vista, soprattutto economico ed energetico.

Gran parte di questo lo abbiamo essenzialmente al caro energia, scaturito in larga parte dai conflitti scoppiati in Ucraina l’anno scorso, che hanno chiaramente causato delle conseguenze non da poco riversatesi sul continente europeo. L’inflazione a livello del settore alimentare è stato senz’ombra di dubbio il primo effetto dei conflitti ucraini, con il costo di alcuni prodotti alimentari apparentemente banali che sono schizzati alle stelle, Oltre a questo ricordiamo poi il costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente gas metano ed energia elettrica, con prezzi che non si erano mai visti prima d’ora.

È chiaro che questo rialzo dei costi dell’energia ha inevitabilmente portato a delle conseguenze non da poco, dal momento che le principali compagnie fornitrici d’energia si sono ritrovate obbligate, per sopravvivere, ad aumentare di pari passo il costo delle bollette.

Ovviamente i principali governi europei si sono immediatamente attivati in tal senso, prendendo numerosi provvedimenti con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso del governo italiano ricordiamo l’approvazione rispettivamente dei decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter (con l’Aiuti-Quater prossimamente in arrivo) che hanno permesso tra le altre cose le agevolazioni e le detrazioni fiscali finalizzate all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Questi infatti hanno dei consumi notevolmente ridotti e permettono dunque un grandissimo risparmio dal punto di vista energetico rispetto agli elettrodomestici tradizionali, con tutto ciò che ne consegue in termini di bollette. Ricordiamo poi il celebre bonus da 150 euro, somma detraibile direttamente a livello delle bollette mensili.

Il trucco dei furbetti

In questo clima di difficoltà e assoluta imprevedibilità, alcuni “furbetti dell’energia” (se così possiamo definirli) sono riusciti a eludere i conteggi del contatore idrico, in modo tale da avere acqua illimitata e gratuita per tutta casa: scopriamo insieme come sono riusciti.

Il modo in realtà è molto semplice, dal momento che questi malintenzionati spesso e volentieri attaccano la propria utenza al tubo dell’acqua del condominio: così facendo i consumi arrivano a livello dell’utenza condominiale, con un costo praticamente azzerato rispetto a quello che dovrebbero effettivamente pagare.

Ricordiamo che, com’è ovvio che sia, è importante sottolineare come si tratti di un comportamento totalmente illegale, che va assolutamente evitato a tutti i costi, dal momento che potrebbe portare anche a delle sanzioni dal punto economico e penale.