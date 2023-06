Smartphone. rimuovi subito queste app pericolosissime: non lo sai ma fanno un macello

Google vieta diverse app popolari con l’accusa di contenere adware in grado di rallentare il proprio dispositivo: cancellale immediatamente.

Si tratta di applicazioni che contano milioni di download; ma dietro alla loro creazione, si celano degli scopi ben precisi dei produttori. Ne sono state segnalate 38, che hanno tutte una componente in comune: la presenza di adware pubblicitari che non sono solamente irritanti, ma potenzialmente dannosi per le performance del cellulare che le contiene.

Come se non bastasse, queste app sono molto popolari, in grado di fornire grandi somme di denaro per i ladri informatici.

A svelare quanto accaduto sono stati gli esperti del Mobile Research Team di McAfee, che a fronte di diverse indagini, hanno scoperto alcuni giochi in stile Minecraft, che non sono altro che esche ingannevoli, fino a poco tempo fa’ scaricabili dal Play Store.

Sebbene Google abbia già preso provvedimenti sulla rimozione dei giochi dallo store, milioni di utenti li utilizzano ancora sul proprio cellulare, non riuscendo a dare una spiegazione del rallentamento improvviso del dispositivo.

Le 38 app che rallentano il tuo telefono: rimuovile subito

Quando viene scaricata anche solo una di queste, invece di offrire agli utenti momenti di intrattenimento nel gioco, le pagine dell’app vengono riempite di bug pubblicitari rendendone impossibile l’utilizzo. Come detto in precedenza, le applicazioni in questione sono ufficialmente bannate da Google, ma prima di ciò, sono state scaricate oltre 34 milioni di volte. Per questo motivo arriva l’annuncio a gran voce. A spiegarci nel dettaglio la questione è stato Dexter Shin di McAfee.

“Ci sono così tanti giochi con lo stesso concetto di Minecraft in tutto il mondo. Anche su Google Play, possiamo facilmente cercare giochi simili. McAfee Mobile Research Team ha recentemente scoperto 38 giochi con pubblicità nascosta. Queste applicazioni Hidden Ads scoperte sul Google Play Store e installate da almeno 35 milioni di utenti in tutto il mondo, sono state trovate per inviare pacchetti furtivamente per le entrate pubblicitarie in blocco”. Le app in questione sono popolarissime, ma anche numerose. Per questo motivo l’elenco completo è possibile trovarlo sul blog di McAffe, ma di seguito vi abbiamo elencato i giochi principali (nonché i più scaricati).

Le 9 app popolarissime da rimuovere immediatamente