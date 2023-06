iPhone, disattiva queste impostazioni subito: se non lo fai è un casino

Il progresso tecnologico che abbiamo registrato nel corso degli ultimi 20 anni è stato davvero importante e significativo, apportando diversi strumenti e funzionalità come mai prima d’ora.

Sicuramente tra i cambiamenti più rilevanti in tal senso rientra la diffusione di internet, che ha permesso di apportare tantissime migliorie a livello mondiale. Basti pensare per esempio alla diffusione dei social network, capitanati da Facebook (nell’ormai lontano 2007) e a cui son seguiti rispettivamente Instagram, Twitter, Instagram, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovani e via dicendo.

Oltre a questo ricordiamo in particolar modo l’avvento degli smartphone, che hanno inevitabilmente segnato un punto di non ritorno per quanto riguarda la comunicazione, allora rimasta agli SMS per i messaggi testuali e gli MMS per i messaggi multimediali, con l’introduzione di diverse applicazioni quali WhatsApp e Telegram, che hanno fatto della connessione a internet il loro punto di forza, entrando nei dispositivi di milioni e milioni di utenti.

Siamo soliti tendenzialmente suddividere gli smartphone in tre grandi fasce d’appartenenza, partendo rispettivamente dagli smartphone di fascia alta, i cosiddetti top di gamma, capitanati quest’anno da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro, molto utili per chi cerca prestazioni molto elevate, in termini di potenza di calcolo e qualità del sensore della fotocamera.

A questi seguono poi gli smartphone di fascia media, adatti invece a chi cerca un buon compromesso tra la qualità e il prezzo, per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, maggiormente adatti a chi invece non ha particolari esigenze e riesce ad accontentarsi.

Attenti alla sicurezza

Oggi in particolare ci focalizzeremo sull’iPhone, indubbiamente uno dei migliori top di gamma disponibili sul mercato, ormai arrivato alla sua quattordicesima incarnazione dopo anni e anni. C’è però un’impostazione da disattivare immediatamente nell’uso dell’iPhone: scopriamo insieme di cosa si tratta nello specifico e perché bisogna effettivamente disattivarla.

La tendenza di molti malintenzionati è infatti quella di selezionare la modalità Aereo (che è raggiungibile senza problemi dal Centro Notifiche), in modo che il telefono non sia praticamente più raggiungibile da nessun segnale. C’è un modo però per evitare questo, e consiste nell’utilizzo delle Impostazioni, più nello specifico della voce “Face ID e codice di sicurezza”. A questo punto cliccate sulla voce “Permetti l’accesso quando l’iPhone è bloccato”, spuntando successivamente il Centro Notifiche.

Così facendo il malintenzionato di turno non avrà più la possibilità di selezionare la modalità Aereo, e dunque l’iPhone smarrito sarà più facilmente rintracciabile, grazie alla specifica funzione.