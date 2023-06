Google Chrome, se non fai subito questo aggiornamento ti rubano tutti i dati: sta succedendo a tantissimi

I criminali informatici hanno escogitato un sistema per impossessarsi dei dati sensibili degli utenti: la società sollecita l’aggiornamento.

In un’era in cui la tecnologia è in continua mutazione, anche gli hacker affinano le loro tecniche per sottrarre più informazioni possibili a chi naviga in rete. Ovviamente un colosso come Chrome, che conta miliardi di utenti in tutto il mondo, non può di certo passare inosservato dai cybercriminali che ogni giorno studiano tecniche in grado di andare ad aggredire le vulnerabilità dei sistemi, con lo scopo di raggiungere più utenti possibili.

A fronte di ciò, la società di Mountain View, è corsa ai ripari dopo la scoperta del primo attacco ‘Zero Day’, che potrebbe avere conseguenze dannose per coloro che utilizzano abitualmente il browser di Google Chrome.

I pirati informatici riescono ad accedere ad un qualsiasi sistema di rete approfittando di una vulnerabilità del programma, attaccando il sistema senza lasciare l’opportunità al produttore di intervenire (da qui il nome Zero Day). Si tratta di un bug “type confusion” che troviamo presente nel motore Javascript V8, che senza un precoce intervento dei produttori stessi, darebbe la possibilità agli hacker di entrare in possesso dei dati personali degli utenti.

Proprio per questo motivo, la società ha già rilasciato una nuova versione, per far sì che con il nuovo aggiornamento il sistema sia sicuro per i stessi utenti; vediamo tutti i dettagli e quale aggiornamento risulta necessario per proteggerci.

L’aggiornamento Google Chrome per difendersi dagli attacchi informatici

La società monitorata da Sundar Pichai rassicura i suoi utenti, in quanto gli investimenti in termini di cybersicurezza hanno permesso di disporre le misure di protezione più all’avanguardia; basti pensare che Google nel 2022 ha pagato oltre 12 milioni di dollari in ricompense per bug, inclusa l’incredibile somma di 605 mila dollari per un solo attacco in quell’anno.

Nel 2023 infatti, il primo attacco si è registrato solamente ad aprile, mentre nell’anno precedente ne sono stati segnalati ben 9, nel 2021 ben 15. Tuttavia, a fronte di questo nuovo attacco, la società Google Chrome sollecita l’aggiornamento per non correre il rischio di furto dati: ecco la procedura.

Come aggiornare Google Chrome

Per effettuare l’aggiornamento del browser, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni cliccando i tre puntini verticali in alto a destra. Una volta fatta questa operazione, sarà necessario scegliere la voce “Guida” e poi “Informazioni su Google Chrome”. In questo modo sarà possibile visionare se è disponibile un aggiornamento e in tal caso effettuarlo. Una volta completato, Google consiglia di riavviare il browser.