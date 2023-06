Forno a microonde, controlla questo tasto: ti protegge da questo rischio

Sappiamo purtroppo fin troppo bene che il caro energia è una realtà ben presente sia in Italia, che nel resto del continente europeo da ormai un bel po’ di mesi a questa parte.

Tutto ciò è stato causato soprattutto dai conflitti avvenuti l’anno scorso in Ucraina, che si sono inevitabilmente portati dietro delle conseguenze economiche (e soprattutto energetiche, in un secondo momento) non da poco, che si sono riflettute a livello di tutto il continente europeo.

L’effetto più lampante di questi conflitti è senz’ombra di dubbio il rialzo sconsiderato del costo dell’energia, rispettivamente elettrica e del gas metano, che ha chiaramente obbligato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette.

Nonostante i prezzi sono aumentati alle stelle, ancor oggi facciamo un uso davvero massiccio degli elettrodomestici. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi e variegati i dispositivi di cui facciamo regolarmente uso all’interno dell’ambiente domestico, in maniera tale da svolgere le più disparate mansioni, dalla preparazione degli alimenti fino ad arrivare alla pulizia e al lavaggio degli indumenti che indossiamo quotidianamente.

Oggi in particolare andremo a concentrarci sul forno a microonde, che in un modo o nell’altro ha soppiantato il largo utilizzo del forno elettrico, andando quasi a sostituirlo: esso infatti permette delle cotture molto più rapide, e questo porta chiaramente a un minor dispendio energetico, e un conseguente risparmio considerevole sulle bollette del mese.

Occhio al forno

In particolare sarebbe presente sulla superficie del microonde un particolare bottone che potrebbe risultare a tutti gli effetti molto utile: scopriamo insieme di cosa si tratta. Si tratta di un vero e proprio bottone di sicurezza, che permette di evitare di bruciarsi, realizzato soprattutto con il fine di proteggere in particolar modo i bambini da eventuali incidenti domestici che potrebbero capitare.

Questo bottone permette, a detta di quanto dichiarato dagli esperti di Samsung, di tenere chiuso il vano del microonde, ed evitare dunque che si verifichino incidenti di questo tipo, soprattutto a carico di persone anziane o bambini, che sono poco avvezzi all’utilizzo del forno a microonde e del suo utilizzo specifico.

Bloccare un microonde Samsung è in realtà una procedura molto semplice, dato che basterà semplicemente cliccare il tasto di sicurezza, contemporaneamente al pulsante “+” presente sulla superficie del microonde, per un periodo superiore ai 3 secondi, riuscendo così a rendere sicuro ed efficiente l’utilizzo del microonde.