Amazon, ecco i trucchi che ti fanno spendere di più: riconoscili subito

Il colosso dell’E-commerce nasconde delle strategie subdole che inducono i clienti a fare acquisti: ecco cosa devi sapere.

Amazon è sicuramente uno dei mercati elettronici più potenti al mondo; nata come libreria online, ad oggi ospita quasi tutte le categorie del commercio elettronico.

Si tratta di una piattaforma semplice, intuitiva e con tempi di consegna davvero ridotti. Non a caso, milioni di venditori la scelgono come vetrina per vendere i propri prodotti in oltre 100 paesi. Secondo le statistiche, Amazon vanta un fatturato giornaliero di 1,29 miliardi di dollari e 2,2 miliardi di visite solamente nel febbraio 2022.

Tuttavia, dietro ad un servizio efficiente come può essere quello di Amazon, si nascondono dei professionisti di marketing che giorno dopo giorno lavorano per produrre più fatturato all’E-commerce.

Per quanto un cliente possa essere consapevole dei suoi acquisti, alcune tecniche di vendita persuasiva possono modellare, se non veicolare le nostre scelte d’acquisto. Oltre a questo, alcune strategie comunicative possono indurci a sottoscrivere abbonamenti senza che nemmeno ce ne accorgiamo. L’azienda non fa sicuramente nulla di illegale, ma se vogliamo salvare il nostro portafoglio, è bene essere consapevoli dei trucchi che vengono utilizzati per farci spendere di più durante i nostri acquisti.

Come difendersi dai trucchi persuasivi di Amazon

Come accennato in precedenza, parliamo di un colosso mondiale dell’E-commerce, proprio per questo alcune strategie sono più che logiche. Basti pensare alla semplicità con cui è possibile fare acquisti: una volta iscritto ad Amazon, il check-out per acquistare è davvero breve, portandoci in maniera veloce alla fase dell’acquisto. Risultato? Il cliente non avrà il tempo di un ripensamento durante il pagamento. Oltre a questo, alcune tecniche potrebbero farci pagare anche più del dovuto.

Prendiamo il caso di Amazon Prime, il servizio che garantisce la spedizione rapida e molteplici servizi: ti sarà già capitato di sottoscrivere l’abbonamento senza neanche accorgertene o nel momento di disattivarlo hai cambiato idea? Suppongo di sì. Amazon utilizza Prime come leva. Non a caso, quando l’utente tenta di disattivare l’iscrizione, gli verranno proposte due opzioni: ‘Continua’ e ‘Annulla’. Per scelta logica l’utente clicca annulla, fermando così la richiesta di disattivazione.

Questa tecnica è studiata per confondere l’idea all’utente e prendere tempo per farlo ripensare alla sua scelta. Un altro caso riguarda sempre Prime, quando nel tentativo di annullare i suoi servizi, la piattaforma regala altre due settimane di prova, dove l’utente magari dimenticherà di disattivare. Ultimo trucco, ma non meno efficace. “Gli altri utenti hanno acquistato anche”: con questa tecnica, l’azienda fa leva sulle tue scelte, facendoti credere che se acquisti un prodotto avrai necessariamente bisogno dell’oggetto che viene accoppiato.