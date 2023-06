Postamat, disagio disastroso per i correntisti: impossibile prelevare

Abbiamo parlato più e più volte di come abbiamo assistito ad una grande transizione del sistema di pagamenti.

Se infatti fino a qualche anno fa l’utilizzo del denaro in contanti era il metodo di pagamento d’elezione in assoluto, ad oggi è stato prontamente sostituito dai sistemi di pagamento elettronici, capitanati rispettivamente dalle carte di credito e carte di credito, ovviamente associate al conto corrente.

Questo è stato poi ulteriormente favorito dall’introduzione dei chip NFC all’interno degli smartphone di ultima generazione, che consentono di pagare in maniera facile e immediata, senza dover necessariamente strisciare quindi la propria carta di credito o di debito.

Sulla base di questa continua transizione, sappiamo bene come abbiamo assistito alla graduale ma progressiva diminuzione degli sportelli Bancomat in tutta Italia, un trend che di certo non accenna a diminuire. Malgrado questa progressiva diminuzione, però, sono ancora molte le persone che sono solite prelevare denaro in contanti, eventualmente dallo sportello Postamat di Poste Italiane, facendo uso della propria carta ricaricabile Postepay.

Possiamo senz’ombra di dubbio constatare come la Postepay sia uno dei prodotti maggiormente di successo per la società di Poste Italiane, tanto da permettere la creazione di una vera e propria azienda indipendente, Postepay SpA, che avesse come fine ultimo quello di gestire direttamente tutti i suoi prodotti e servizi. Il sistema di Postata è indubbiamente molto comodo per prelevare in maniera facile e veloce, ma come tutte le cose non è di certo esente da problemi.

Fuori servizio

Diversi utenti, nel corso del tempo, hanno infatti osservato che in alcune ore non è possibile prelevare denaro dallo sportello Postamat: scopriamo insieme perché.

Si tratterebbe in particolar modo delle ore notturne, quelle in cui prelevare denaro in contanti dalla propria Postepay è diventato arduo. Ciò è dovuto ovviamente al sistema telematico (e sulla sua relativa tecnologia) su cui il sistema di Postepay è basato, che in alcuni momenti della giornata subisce delle operazioni di manutenzione e di aggiornamento, impedendo durante questi (brevi) momenti il normale svolgimento delle operazioni di prelievo, versamento e via dicendo.

In questi momenti risulta infatti impossibile accedere al sito ufficiale di Postepay, per esempio, così come prelevare denaro in contanti presso qualsiasi sportello Postamat. Fortunatamente il range di ore in cui il servizio telematico di Postepay subisce regolare manutenzione cade di notte fonda, preferibilmente a cavallo tra le 2 e le 4 di notte, e non va generalmente ad intaccare qualsiasi nostra operazione nell’arco della giornata.