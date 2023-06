Instagram, arriva la funzione che tutti volevano: finalmente puoi farlo

Quando pensiamo al progresso tecnologico che è avvenuto nel corso degli ultimi 20 anni, tra le prime cose ci viene senz’ombra di dubbio in mente internet.

Pensiamo ad esempio a tutta la rivoluzione che il suo diffondersi, in maniera sempre più capillare, ha apportato a livello italiano e, più in generale, europeo.

Tra i cambiamenti principali ricordiamo ad esempio l’introduzione degli smartphone, avvenuta ormai più di una decina d’anni fa, che hanno letteralmente cambiato le nostre vite per quello che fino ad allora era un vetusto sistema di comunicazione di messaggistica istantanea, rappresentato dagli SMS e dagli MMS, e poi successivamente sostituiti da app (o applicazioni) come per esempio WhatsApp e Telegram, che nel giro di pochi anni hanno conquistato milioni e milioni (se non miliardi, come nel caso di WhatsApp) di utenti di tutto il mondo con le loro caratteristiche e funzionalità innovative.

Oltre a questo ricordiamo poi l’avvento dei social network, un altro importantissimo cambiamento che, volenti o nolenti, ha cambiato in maniera radicale le nostre vite e anche la fruizione dei mass-media da parte nostra. Tra i rappresentati più autorevoli dei social network citiamo in particolare Facebook, che rappresenta a tutti gli effetti il capostipite di questa categoria, seguito subito dopo da altri social network molto celebri, come ad esempio Twitter (che ricordiamo essere stato recentemente acquistato da parte di Elon Musk), Instagram e Tik Tok per le fasce d’età più giovane.

In particolare oggi ci concentreremo su Instagram, che è indubbiamente uno dei social network più utilizzati al giorno d’oggi. Nello specifico è stata recentemente introdotta una nuova funzionalità che potrebbe fare la gioia di moltissimi utenti: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Novità in arrivo

Parliamo infatti della barra di ricerca delle Instagram Stories, ovvero i contenuti “volatili” di questo social network, che sembra sia stata introdotta in modo sperimentale da parte degli sviluppatori. Questa barra, entrando maggiormente nello specifico, consente di ricercare in maniera semplice e veloce gli utenti che hanno visualizzato la nostra story, senza dover necessariamente scandagliare tra centinaia se non migliaia di nomi, velocizzando di gran lunga questo processo.

Non è però finita qui: sembra proprio, stando ad alcune indiscrezioni, che in futuro sarà infatti possibile anche zoomare le stories degli altri, riuscendo così ad accedere a dettagli che prima erano considerati inaccessibili.

Non ci resta a questo punto che attendere futuri aggiornamenti, che verranno sicuramente comunicati da Instagram nel corso delle prossime settimane o mesi.