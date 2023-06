Frigorifero, risparmi 300€ all’anno: ti basta comprare questo

Da ormai un bel po’ di mesi il caro energia è una realtà consistente e presente non solo in Italia, ma in tutta Europa.

Tutta questa situazione è iniziata ad esser precisi ormai più di un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei conflitti in Italia, che hanno inevitabilmente portato delle conseguenze dal punto di vista economico e soprattutto energetico. Abbiamo assistito infatti a dei rialzi non da poco anche per quel che riguarda i prodotti alimentari più semplici, come per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, che hanno portato ad una vera e propria inflazione dell’intero settore alimentare.

A parte questo, ricordiamo poi gli aumenti che si sono verificati per quel che riguarda i costi rispettivamente dell’energia elettrica e del gas metano, che hanno inevitabilmente portato delle conseguenze non da poco. Le principali compagnie fornitrici d’energia, infatti, (come Enel Energia nel caso del territorio di competenza italiano) si sono ritrovate praticamente ad alzare con diretta proporzionalità le bollette mensili dell’energia e i relativi costi, creando un conseguente disagio tra i cittadini europei.

Fortunatamente sono stati numerosi i provvedimenti da parte delle principali nazioni europee in merito, con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso del governo italiano, per esempio, sono stati promulgati i decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, che hanno introdotto tra le altre cose il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come tutte le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di eventuali nuovi elettrodomestici, che consumando meno permettono di risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese.

Ricordiamo poi il celebre Superbonus 110% fornito a livello regionale, che permette tra le altre cose un rimborso pressoché totale sui costi di realizzazione dell’impianto fotovoltaico all’interno dell’ambiente domestico.

La soluzione a tutto

Malgrado tutti questi preziosi aiuti da parte dello stato e delle regioni, sono ancora tantissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, e che rischiano di incorrere nella soglia di povertà. Proprio alla luce di questo abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile, per risparmiare sulle prossime bollette.

In particolare ci concentreremo sul frigorifero, che usiamo praticamente ogni giorno per conservare i nostri alimenti. Esistono infatti degli accessori che consentono di risparmiare cifre significative, portando a evitare sprechi inutili in fatto di cibo: scopriamo di cosa si tratta.

È infatti disponibile su Amazon una speciale telecamera, che può essere installata in corrispondenza del frigorifero, e permette di identificare gli alimenti riposti al suo interno con le relative date di scadenza. Ciò consente dunque di programmare i propri pasti con gli alimenti che scadono per prima, e quindi potete risparmiare anche centinaia di euro alla fine dell’anno. Per chi fosse interessato, il prodotto in questione si chiama FridgeCam ed è disponibile a soli 12 sterline.