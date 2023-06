Sportelli bancomat, da oggi preoccupati quando vedi questo: rischi enormi

Nel corso degli anni, lo abbiamo ribadito ormai più e più volte, stiamo assistendo a una graduale ma continua transizione nei metodi e sistemi di pagamento.

Se infatti fino a qualche anno fa il metodo di pagamento indubbiamente più utilizzato era rappresentato dal denaro in contanti, ad oggi la situazione non è esattamente così, dal momento che hanno preso piede i sistemi di pagamento elettronici, garantiti dall’utilizzo delle carte di credito e carte di debito.

È proprio per questo che gli sportelli Bancomat in Italia stanno progressivamente diminuendo, proprio a causa dell’utilizzo maggiore dei sistemi di pagamento elettronici che si sono progressivamente insidiati. Nonostante tutta questa situazione, però, ovviamente molti sportelli Bancomat rimangono attivi, e sono spesso e volentieri soggetti all’azione di diverse truffe da parte di malintenzionati, che cercano di raggirare nei più disparati modi i clienti bancari: scopriamo di cosa si tratta, in modo tale da evitare attivamente questa tipologia di truffe, e lasciare il nostro corrente al sicuro.

È il caso ad esempio di due serbi, rispettivamente di 42 e 22 anni, che avrebbero manomesso alcuni sportelli bancari, in pieno centro a Palermo. Ad avviare le indagini sarebbe stata la questura che fa capo al commissariato Oreto-Stazione.

Essi inserivano infatti appositi skimmer in corrispondenza del lettore del Bancomat in questione: i clienti bancari dunque inserivano la propria carta di credito, che prima veniva letta dallo skimmer manomesso, per poi essere solo in un secondo momento letta dal Bancomat vero e proprio. In questo modo, i due malintenzionati riuscivano ad impossessarsi in modo facile e veloce dei dati di decine (se non centinaia) di clienti bancari, facendo acquisti in lungo e in largo a loro triste insaputa.

Ricostruzione degli eventi

I due malintenzionati avrebbero quindi ricevuto diverse denunce per reato di alterazione e falsificazione di comunicazioni informatiche, ai danni dei clienti bancari. Sarebbero stati proprio i poliziotti a scoprire la presenza degli skimmer in corrispondenza del lettore degli sportelli Bancomat, riuscendo così a scovare l’intento dei due.

Il nostro consiglio, dunque, al momento di qualsiasi prelievo di denaro in contanti, è assicurarsi che lo sportello non sia stato manomesso da parte di malintenzionati, che come in questo caso hanno intenzioni per nulla positive e mirano alla conquista dei dati sensibili di tutti i clienti.

A quel punto le immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza hanno permesso di risalire all’identità dei due, riuscendo così nell’intento di fermare questa attività completamente illecita e illegale.