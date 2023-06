Frigorifero, quel posto in cucina è sbagliato: da oggi spostalo qui

Sappiamo quanto il caro energia sia un problema che ha interessato non solo l’Italia, ma tutta l’Europa nel corso degli ultimi mesi.

Tutto è incominciato all’incirca poco più di un anno, fa in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze dal punto di vista economico e soprattutto energetico.

Malgrado il caro energia che galoppa nel corso degli ultimi mesi, facciamo un uso davvero massiccio degli elettrodomestici al giorno d’oggi. Tra forno elettrico, asciugatrice, lavatrice, lavastoviglie, friggitrice ad aria, frigorifero, forno a microonde e via dicendo, sono davvero tantissimi gli elettrodomestici di cui facciamo uso per svolgere le nostre mansioni quotidiane, dalla preparazione degli alimenti fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia degli indumenti che indossiamo di giorno in giorno.

Oggi in particolare ci concentreremo sul frigorifero, un elettrodomestico indubbiamente utilizzato tantissimo e che consuma non poco, proprio a causa della sua stessa natura: esso è infatti perennemente acceso, in modo tale da conservare in modo ottimale ed efficace gli alimenti che riponiamo al suo interno. C’è un modo molto importante per tenere a bada i consumi del frigorifero, però, ed è più semplice di quel che si pensi: scopriamo di cosa si tratta, entrando nei minimi dettagli.

Uno dei parametri più importanti più importanti quando si parla di frigorifero, così come accade per i termosifoni e altri dispositivi domestici di questo tipo, è la sua posizione all’interno dell’ambiente di casa.

Consigli utili

Nel caso infatti in cui un frigorifero sia ben posizionato all’interno dell’ambiente domestico, esso può comportare fino a 100 euro (e oltre) di risparmio sulle future bollette dell’energia. Uno dei fattori più importanti da tenere a mente in tal senso è lasciare sufficiente spazio attorno al frigorifero, dato che questo comporta oltre un 15% di risparmio sui consumi delle bollette dell’energia elettrica.

Se la posizione è quindi un fattore molto importante, concorrono anche la temperatura a cui il frigorifero è impostato, e anche le tipologie di contenitori che sono utilizzati al suo interno. Cercate sempre di mantenere una temperatura media impostata all’interno del frigorifero, in modo tale da non consumare eccessivamente e non avere salassi alla fine del mese.

Infine, l’ultimo consiglio che vi diamo in merito al frigorifero è quello di prediligere, all’acquisto, dispositivi ad alta classe d’efficienza energetica. Questi infatti consumano sensibilmente di meno rispetto ai frigoriferi tradizionali, e consentono dunque di risparmiare cifre considerevoli sul lungo periodo.