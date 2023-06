Elettrodomestici, questo può ucciderti: controlla sempre bene

Gli elettrodomestici possono essere fonte di grande pericolo, ma ve ne è uno in particolare, nella cucina, che può addirittura risultare letale. Scopriamo insieme come usarlo e a cosa fare attenzione.

Un tempo gli elettrodomestici erano molto più pericolosi, molto più letali di quanto siamo oggigiorno abituati. Le cronache di inizio novecento sono piene di incidenti mortali: gente folgorata, elettrizzata, bruciata viva, tagliata, sminuzzata e così via. All’epoca non vi erano norme di sicurezza e gli incidenti gravi erano, per le casalinghe più disattente, all’ordine del giorno. Poi, col tempo, gli elettrodomestici sono diventati molto più sicuri, lo stesso uso dell’elettricità si è arricchito di un gran numero di misure salvavita. Eppure un certo livello di rischio persiste.

Qual è l’elettrodomestico più letale di tutti? Sembra essere, coi dovuti distinguo, il tostapane. Ebbene sì; non il microonde, favoleggiato produttore di ‘cattive’ radiazioni; non il forno, non i fornelli a gas, tradizionalmente fonte di disastrose ‘accensioni’, non il frigorifero e il suo continuo, intensivo, consumo di energia elettrica.

In primo luogo il tostapane è pericoloso da utilizzare per la posizione dove viene messo; occorre infatti sempre posizionarlo in aree ben ventilate a causa del calore che generano. Ad esempio non andrebbe mai usato all’interno di un ripiano o in una piccola area come una credenza. Specie se è in legno si rischia persino l’incendio.

In secondo luogo non andrebbe mai posto vicino all’acqua; e nuovamente questo non è uno ‘shock’ (letteralmente) Niente tostapane pertanto vicino al lavabo o a pentole piene d’acqua. idealmente dovrebbe stare almeno un metro e mezzo lontano da specchi acquei di qualsiasi genere (ad es. sostanze ammollo).

Tutte le insidie del tostapane: come usarlo in sicurezza

In seconda misura occorrerebbe non lasciare mai materiali facilmente infiammabili vicino al tostapane, perché basta una scintilla affinché prendano fuoco. Allo stesso modo le tende, tendine e tendaggi dovrebbero essere tenuti lontani.

Se si desidera poi riporre via il tostapane e posizionarlo altrove, onde fare spazio, si è naturalmente liberi di farlo, ma occorre staccarlo prima e assicurarsi che non vi siano collegamenti elettrici attivi. Sembra una faccenda banale, ma non lo è.

Dipende inoltre, in ultima analisi, anche dalla tipologia di tostapane; ve ne sono alcuni di pericolosi, di perniciosi, vecchie ferraglie che (quasi) bruciano le fette di pane. E vene sono di nuovissimi, coi quali è facile controllare l’intensità. Tuttavia il principio (e il pericolo) di fondo rimane identico.