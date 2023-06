Caricabatterie, rischi di bruciare tutto: se vedi che si riscalda così preoccupati

Il progresso dal punto di vista tecnologico nel corso degli ultimi 20 anni è stato a dir poco fenomenale ed entusiasmante.

Basti pensare per esempio all’avvento di internet, che ha cambiato inevitabilmente le nostre vite e in questi ultimi anni si è diffusa in maniera sempre più capillare in tutto il mondo, riuscendo quasi a far diventare la fibra ottica uno standard nel corso del tempo. Oltre a questo ricordiamo l’avvento degli smartphone, che hanno rivoluzionato il modo di comunicare che avevamo fino a prima, con il loro sistema di messaggistica istantanea garantito da app quali ad esempio WhatsApp e Telegram, scaricate da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.

Siamo tendenzialmente soliti suddividere gli smartphone in tre categorie, essenzialmente: partiamo dagli smartphone di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, capitanati rispettivamente da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro, in questo caso) per chi cerca processori potenti e sensori fotografici di ottima qualità, seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, per chi invece è alla ricerca di un buon compromesso tra la qualità e il prezzo.

Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, adatti invece a chi si accontenta senza problemi di caratteristiche mediocri, sia in termini di potenza di calcolo, qualità costruttiva e sensore della fotocamera non tra i migliori.

Una cosa che però accomuna tutte queste diversificate e variegate categorie è indubbiamente l’utilizzo, sempre e comunque, del caricabatterie. Qualsiasi tipologia di smartphone, infatti, da quello più a mediocre al più performante, necessita di essere ricaricato praticamente ogni giorno, in modo da espletare ogni sua attività nel corso della giornata seguente.

Attenti al pericolo

Il caricabatterie potrebbe però presentare delle insidie non da poco: scopriamo insieme di cosa si tratta. Una delle problematiche senz’ombra di dubbio ricorrenti, infatti, è il caricabatterie che si surriscalda nel momento in cui il nostro smartphone si sta ricaricando.

Nel caso in cui il caricabatterie sia in funzione, c’è ovviamente una dissipazione del calore a seguito del consumo di energia da parte del dispositivo stesso, con un conseguente aumento della temperatura. In questo caso la soluzione è rappresentata dall’interruzione della carica dello smartphone, in modo tale da non aumentare ulteriormente la temperatura e incappare in pericoli ancor più seri, come un eventuale incendio che potrebbe successivamente divampare per l’intero ambiente domestico.

In caso di surriscaldamento frequente del vostro caricabatterie, il nostro suggerimento è quello di rivolgersi all’Assistenza Clienti del proprio produttore di smartphone, richiedendo la sostituzione del caricabatterie, che sarà probabilmente fallato.