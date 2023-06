WhatsApp diventa invisibile: la novità enorme

Il progresso tecnologico degli ultimi 20 anni è stato a dir poco fenomenale. Uno dei cambiamenti più importanti e significativi è senz’ombra di dubbio l’arrivo e la conseguente diffusione della diffusione a internet, che è così riuscita a raggiungere anche i comuni più remoti nel giro di qualche anno, facendo diventare l’ADSL ormai uno standard di connessione, e permettendo l’arrivo in moltissime città della fibra ottica, nettamente più veloce in termini di download e upload.

Ciò ha permesso inevitabilmente l’arrivo anche dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Twitter, Instagram e Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane. Oltre a questo ricordiamo in particolare l’avvento degli smartphone, avvenuto praticamente in concomitanza con il boom dei social network, che hanno inevitabilmente cambiato le nostre vite e il nostro modo di comunicare in maniera istantanea.

Gli smartphone sono riusciti infatti a soppiantare quello che era il vecchio sistema di messaggistica, rappresentato rispettivamente dagli SMS per i messaggi testuali e MMS per i messaggi multimediali.

In particolare fondamentale in tal senso è stato l’arrivo delle app di messaggistica, capitanate innanzitutto da WhatsApp (nata inizialmente a pagamento per poi diventare disponibile al download gratuito in un secondo momento), che nel giro di pochi anni è riuscita a conquistare più di un miliardo di utenti sparsi in tutto il mondo.

A questa è poi seguita Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo anche in questo caso a conquistare milioni e milioni di utenti del mercato mondiale. Oggi in particolare andremo a concentrarci su WhatsApp, che come ben sappiamo riceve continui aggiornamenti, che mirano all’introduzione di nuove e interessanti caratteristiche, oltre che risolvere fastidiosi bug di cui l’app è afflitta.

Novità in arrivo

Oggi in particolare vi parleremo di WhatsApp Community, che è senz’ombra di dubbio una delle novità più interessanti dell’ultimo periodo. Grazie a essa è possibile, per tutti gli utenti che partecipano ai gruppi, creare a sua volta dei sottogruppi, in modo tale da discutere su interessi condivisi e tematiche attuali.

Questi micro-gruppi potranno a loro volta essere raggruppati all’interno di un gruppo comune, che andrà a riunirli. Si tratta di una novità sicuramente importante e interessante, soprattutto nel mondo del lavoro, che permetterà di conseguenza di gestire in modo più efficace il flusso di lavoro e l’interazione tra colleghi.

Oltre a questa importante feature, ricordiamo poi l’arrivo delle reazioni ai messaggi, e la possibilità di inviare file fino a 2 GB di peso. Non ci resta dunque che attendere i prossimi aggiornamenti di WhatsApp, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.