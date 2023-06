Lavastoviglie, ti devasta la bolletta: da domani usala così

Sappiamo bene quanto il caro energia sia un problema tangibile al giorno d’oggi, sia a livello italiano che più in generale per l’Europa.

Ad essere più specifici, i primi problemi sono nati in concomitanza con lo scoppio dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze importanti che si sono poi riversate a macchia d’olio sull’intero continente europeo. Prima tra tutti ricordiamo in particolare l’aumento che si è verificato per quanto riguarda i prodotti alimentari apparentemente più banali, come per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, che hanno chiaramente portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo ricordiamo poi gli aumenti che si sono verificati per quel che concerne i costi dell’energia, sia del gas metano che energia elettrica. Tali rialzi hanno chiaramente messo alle strette le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia, nel caso del territorio Italiano), costringendole quindi a rialzare di pari passo il costo delle bollette mensili.

In questo clima davvero complesso e difficile da gestire, fortunatamente nulla possiamo dire in merito ai provvedimenti messi in atto dai principali governi europei, con l’obiettivo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso del governo italiano, ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette, unitamente a tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi sono infatti dotati spesso e volentieri delle più alte classi d’efficienza energetica, le quali consentono dunque di consumare poco e dunque risparmiare cifre considerevoli sul lungo periodo.

Nonostante tutti i preziosi aiuti provenienti dallo stato e dalle regioni, però, sono ancora tantissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili: alla luce di questo, abbiamo dunque deciso di fornirvi qualche consiglio utile per consumare meno, e di conseguenza risparmiare sulle prossime bollette che vi arriveranno a casa.

Consigli utili

Oggi in particolare ci concentreremo sulla lavastoviglie, una vera e propria manna dal cielo, che ha progressivamente sostituito il lavaggio a mano delle posate e dei piatti, che utilizzavamo fino a poco tempo fa. La lavastoviglie, com’è intuitivo pensare, comporta dei consumi indifferenti: scopriamo insieme come utilizzarla in modo efficiente e ragionato.

Uno dei primi consigli che possiamo darvi a tal proposito, è quello di utilizzarla solo ed esclusivamente a pieno carico, riuscendo così a ottimizzare l’acqua impiegata per il programma in questione. Nel caso in cui la riempiate a metà, infatti, è completamente inutile e comporta dei consumi maggiori, che vanno chiaramente a impattare sulle bollette finali.

Un altro consiglio importante, inoltre, è quello di utilizzare possibilmente il programma Eco / Ambiente, presente nella stragrande maggioranza dei casi nelle lavastoviglie più moderne. Anche questo infatti comporterà una sensibile riduzione die consumi, e di riflesso anche sui costi delle bollette alla fine del mese.