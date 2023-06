Contatore luce, con questo trucco il risparmio è clamoroso I È illegale ma lo fanno in tantissimi

Sappiamo bene da ormai un bel po’ di tempo che il caro energia è una delle problematiche più rilevanti per quanto riguarda il territorio italiano ed europeo più in generale.

Tutto questo a causa soprattutto dei conflitti in Ucraina, scoppiati all’incirca un anno fa, che hanno inevitabilmente portato a delle importanti conseguenze sul piano economico e soprattutto energetico, che si sono in un secondo momento diffuse a macchia d’olio praticamente su tutto il continente.

Ricordiamo in particolare gli aumenti dei costi dei prodotti alimentari più semplici, la cui reperibilità è evidentemente diminuita a causa dei conflitti ucraini come nel caso dell’olio di semi di arachidi, che hanno portato ad un’inflazione a livello del settore alimentare che non era mai vista prima d’ora.

Anche dal punto di vista energetico la situazione è stata più o meno uguale, con il rialzo in particolare dei costi rispettivamente del gas metano e dell’energia elettrica, che hanno apportato non poche conseguenze. Le principali compagnie fornitrici d’energia (come nel caso di Enel Energia per esempio, e tante altre) hanno infatti aumentato di pari passo il costo delle bollette, causando una vera e propria situazione di stallo, e un non indifferente malcontento tra i cittadini europei.

Buono ed efficace è stato l’intervento dei principali governi europei a tal proposito, che si sono immediatamente rimboccati le maniche per venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. In particolare, nel caso specifico del governo italiano, ricordiamo soprattutto il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti dalle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che dati i consumi ridotti permettono di risparmiare cifre considerevoli sul lungo periodo.

I trucchi dei furbetti

Nonostante i sostanziali aiuti che sono arrivati sia da parte dello stato che da parte delle regioni, però, numerosissime famiglie italiane rischiano tutt’oggi di incorrere nella soglia di povertà, faticando davvero tanto ad arrivare alla fine del mese.

In particolare alcuni truffatori ricorrono a delle trovate assolutamente non legali per aggirare i consumi, e pagare così delle bollette più leggere. Uno dei metodi più ricorrenti è quello di porre un magnete in corrispondenza della superficie superiore del contatore della luce, in modo tale da bloccare il conteggio dei consumi da parte dell’utente.

Fortunatamente questa trovata è stata risolta in gran parte grazie all’utilizzo dei contatori digitali, che funzionano anche con l’apposizione di magneti ed evitano l’insorgere di questo tipo di truffe ai danni delle società d’energia.