Caro bollette, per gli italiani una boccata d’ossigeno: arriva la conferma

Tra tutte le problematiche più importanti e significative, sicuramente il caro bollette rientra senz’ombra di dubbio tra queste, sia per noi italiani che per il continente europeo in generale.

Tutto questo è iniziato, ad essere precisi, poco più di un anno fa, più precisamente in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che si sono inevitabilmente portati dietro delle cicatrici sul piano economico ed energetico.

Basti pensare ad esempio ai prodotti alimentari apparentemente più banali, come per esempio l’olio di semi di arachidi et similia, che hanno subito un aumento folle nel corso degli ultimi mesi a causa della scarsa reperibilità derivante dai conflitti ucraini, che hanno come diretta conseguenza portato ad una vera e propria crisi del settore alimentare.

L’altro evento più importante e significativo in tal senso è stato il rialzo sconsiderato del costo per tutte le forme di energia attualmente disponibili, vale a dire l’energia elettrica e il gas metano.

Secondo le ultime statistiche, il costo di queste è aumentato di circa il 50% nel corso degli ultimi anni, e non si è rivelata una situazione di certo facile per le compagnie fornitrici d’energia, che all’improvviso si sono ritrovate costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, creando non pochi disagi per la popolazione europea in generale.

Bonus in arrivo

Fortunatamente molti sono stati i provvedimenti messi in essere da parte dei governi europei, e più nello specifico del governo italiano. Tanto per citarne alcuni, ricordiamo i decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter che hanno permesso l’arrivo di diverse e importantissime agevolazioni, come per esempio il celebre bonus da 150 euro, che possono essere detratti dal costo delle bollette mensili dell’energia. A questo vanno ad unirsi poi tutte le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consumano sensibilmente di meno rispetto agli elettrodomestici tradizionali.

Un’altra boccata d’aria fresca sta arrivando in particolare per gli italiani: stiamo parlando ovviamente del Superbonus 110%, che permette (dall’anno scorso, circa) l’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno del proprio ambiente domestico, con un rimborso pressoché pari al costo sostenuto.

In questo caso basterà infatti presentare un pre-contratto con la ditta incaricata allo svolgimento dei lavori per l’impianto fotovoltaico, per poter fruire immediatamente del Superbonus, con tutti i vantaggi che porta sia a livello economico che energetico.