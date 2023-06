Modalità aereo, rivoluzione della funzione: ti basta fare così

C’è un modo per velocizzare la modalità aereo? Proprio di recente Google ha introdotto in questo campo un’importante innovazione.

Viaggiare in aereo, per quanto sia un mezzo efficace, rappresenta sempre una seccatura: i controlli al check-in, le borse da misurare e trascinarsi dietro, la fatica di trovare il gate, il posto sull’aereo, i colleghi molesti… Ma più di tutto, in un’epoca dove si è eternamente connessi, disturba non potersi utilizzare Internet durante il volo.

Come mai? E’ vero che alcune linee, specie quelle di lusso, hanno un wi-fi privato a bordo; però solitamente è lento, difficile da usare e soprattutto estremamente costo. Buono per una mail frettolosa, certo non per la visione di un film con Netflix o per lavori di grafica, come molti liberi professionisti eternamente in viaggio.

Generalmente usare Internet è vietato, perché genera problemi all’avvio dell’aereo; può avere interferenze di carattere elettronico e, nei casi più catastrofici, impedire il volo di per sé.

Insomma, se Internet è vietata a bordo di un aereo le ragioni abbondano, anzi straripano. Si tratta di elementare sicurezza; e considerando quanto veloci siano gli aerei oggigiorno una pausa di una, due ore certo non rappresenta un’interruzione fondamentale. Eppure porre il cellulare in modalità ‘aereo’ ancora turba, ancora secca terribilmente.

Un piccolo aiuto potrebbe giungere a breve proprio da Google che ha accelerato la procedura per il passaggio alla modlaità aereo, automatizzandola. Un piccolo gesto che ci permette però un considerevole risparmio di tempo.

Google e l’aiuto per la modalità aereo: tutte le istruzioni

La nuova modalità entra in gioco quando si attiva il wi-fi in modalità aereo; infatti quando lo si fa compare un messaggio che ci chiede se vogliamo mantenere il wi-fi acceso quando disattiviamo la rete Internet. Successivamente l’opzione viene memorizzata dal cellulare.

Come mai questa scelta? A cosa diamine serve il wi-fi nella modalità aereo, se quest’ultima prevede on si debba utilizzare Internet? Naturalmente il riferimento è al wi-fi fornito dalla compagnia aerea: costoso, lento, inefficace, ma pur sempre una connessione Internet.

In questa maniera, attraverso la funzione Rete e Internet delle impostazioni di Android, diviene possibile avere il wi-fi acceso, ma la modalità aerea inserita. Un’importante innovazione che consente ad esempio di mantenere acceso il bluetooth per gli auricolari senza filo o la connessione allo smartwatch o ancora al lettore e-book

(ad es. il Kindle di fiducia).