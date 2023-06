Consumi, addio al forno elettrico: c’è la soluzione immane | Non usarlo mai più

È da ormai un bel po’ di mesi che il caro energia sta attanagliando non solo l’Italia, ma l’Europa intera.

Questo a causa dei conflitti che sono scoppiati in Ucraina all’incirca un anno fa, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze non da poco a livello economico e soprattutto energetico.

La prima conseguenza a cui abbiamo assistito da un punto di vista energetico è stata sicuramente il rialzo del costo dei prodotti alimentari più semplici, come per esempio l’olio di semi di arachidi tanto per citarne uno, che hanno poi conseguentemente comportato una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

A questo va poi va ad aggiungersi il rialzo senza alcun tipo di criterio per quel che riguarda i costi rispettivamente dell’energia elettrica e del gas metano, con prezzi mai visti prima d’ora. Tali aumenti folli hanno inevitabilmente portato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, con tutto il malessere e lo scontento generale che ne è poi derivato.

L’intervento da parte dei principali governi europei è stato praticamente immediato, con il fine ultimo di aiutare in larga parte le fasce di popolazione più bisognose. Nel caso del governo italiano, per esempio, menzioniamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, la cui somma può essere detratta senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia, oltre a tutte le detrazioni e agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi infatti consentono di risparmiare cifre considerevoli, tenendo conto dei loro bassi consumi rispetto agli elettrodomestici tradizionali che si utilizzavano fino a poco tempo fa.

L’alternativa perfetta

Tutti questi aiuti però non si sono rivelati sufficienti ad aiutare concretamente milioni di famiglie italiane, che tutt’oggi si ritrovano in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili. È così dunque che oggi abbiamo deciso di fornirvi una soluzione davvero utile: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Al giorno d’oggi facciamo un uso davvero massiccio del forno elettrico, che utilizziamo regolarmente per la preparazione dei nostri pasti quotidiani. Esso comporta però dei consumi davvero importanti, che vanno inevitabilmente ad impattare sulle bollette dell’energia.

È proprio in tal caso che viene in aiuto la friggitrice ad aria, che necessita di tempi notevolmente ridotti nella cottura dei pasti rispetto al forno elettrico, che invece deve essere preriscaldato per diverse ore. Dato il tempo ridotto, dunque, permetterà di avere conseguentemente bollette più leggere alla fine del mese, con un considerevole risparmio sul lungo periodo.