Bancomat, ecco il trucco del tasto numero 9: ti rubano tutto

Scopriamo il nuovo metodo introdotto da Poste Italiane per aggirare furti e frodi: ecco il trucco del tasto 9 sulla tastiera degli sportelli prelievi.

Il trucco del tasto 9 plus è una nuova funzionalità introdotta da Poste Italiane per permettere ai suoi clienti di prelevare denaro dagli sportelli ATM senza usare la carta fisica, ma solo lo smartphone. Si tratta di una modalità sicura e comoda, che riduce il rischio di furti e frodi informatiche.

Per utilizzare il trucco del tasto 9 plus, bisogna avere l’app BancoPosta o PosteID sul proprio smartphone e accedere al proprio conto. Poi, bisogna selezionare l’opzione “Prelievo senza carta” e scegliere l’importo da ritirare. A questo punto, bisogna recarsi presso uno degli oltre 7000 sportelli ATM di Poste Italiane che offrono questa funzionalità e tenere premuto il tasto 9 sulla tastiera del bancomat. Il sistema riconoscerà il proprio smartphone e autorizzerà il prelievo.

Il trucco del tasto 9 plus è un modo per contrastare lo skimming, una tecnica usata dai criminali per rubare i dati delle carte di pagamento inserendo dei dispositivi sugli sportelli ATM o sui terminali di pagamento, o semplicemente modificando le tastiere.

Questi dispositivi possono copiare il numero e il codice PIN della carta e usarli per fare transazioni fraudolente. Con il trucco del tasto 9 plus, non c’è bisogno di inserire la carta nello sportello o di digitare il PIN, quindi si evita di esporre i propri dati sensibili.

Addio alle truffe e allo skimming

Il trucco del tasto 9 plus è una funzionalità esclusiva per i clienti di Poste Italiane e disponibile solo presso gli sportelli ATM dell’azienda. Non è estesa ad altri istituti bancari o reti di bancomat. Inoltre, non sostituisce il metodo tradizionale di prelievo con la carta, ma lo integra come un’opzione aggiuntiva. Il trucco del tasto 9 plus è una soluzione innovativa per semplificare la vita degli utenti e aumentare la sicurezza delle transazioni bancomat.

Le frodi e i furti bancari sono fenomeni in crescita, soprattutto con l’uso diffuso dei canali online per richiedere prestiti, acquistare beni o gestire il proprio conto corrente. Si tratta di attività illecite che sfruttano i dati personali e finanziari di altre persone per ottenere vantaggi economici a loro danno. Le vittime di queste truffe possono subire gravi conseguenze, come il deterioramento del proprio merito creditizio, la perdita di risparmi o l’esposizione a rischi legali.

Per ridurre il rischio di cadere in queste frodi, è importante adottare alcune misure di prevenzione, come proteggere le proprie credenziali di accesso ai servizi bancari online, verificare l’attendibilità dei siti web e delle email che richiedono informazioni sensibili, segnalare tempestivamente alla banca o alle autorità competenti eventuali operazioni sospette o non autorizzate.