Termosifoni, la posizione è sbagliata: spostali così e dimezzerai la bolletta

Scopriamo come risparmiare energia in casa tramite gli elettrodomestici, in particolare regolando al meglio la temperatura dei termosifoni.

Il risparmio energetico in casa è una pratica importante per ridurre i consumi di energia elettrica e termica, con benefici sia per l’ambiente che per il bilancio familiare. Esistono diverse strategie per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione, tra cui l’isolamento delle pareti, del tetto e dei pavimenti per evitare dispersioni di calore in inverno e di fresco in estate; oppure installare sistemi di riscaldamento e raffrescamento a basso consumo, come le pompe di calore o i pannelli solari termici.

La temperatura dei termosifoni è un fattore importante per il comfort e il risparmio energetico della casa. Se la temperatura è troppo alta, si spreca energia e si rischia di surriscaldare gli ambienti. Se la temperatura è troppo bassa, si rischia di non raggiungere il livello di benessere desiderato e di far lavorare troppo la caldaia.

Per trovare il giusto equilibrio tra comfort e risparmio, bisogna tenere conto di alcuni aspetti: la temperatura esterna: quando fa più freddo fuori, bisogna aumentare la temperatura dei termosifoni per mantenere costante quella interna. Si può usare un termostato ambiente o una sonda esterna per regolare automaticamente la temperatura in base alle condizioni climatiche.

Inoltre, c’è da considerare l’isolamento termico della casa: se la casa è ben isolata, si può impostare una temperatura più bassa dei termosifoni, perché si perde meno calore verso l’esterno. Se la casa è poco isolata, si può aumentare la temperatura dei termosifoni, ma si deve anche intervenire sull’isolamento per ridurre le dispersioni termiche.

Basta poco per fare attenzione e risparmiare

Le abitudini e le esigenze personali: ogni persona ha una sensibilità diversa al freddo e al caldo, e anche le attività che si svolgono in casa influenzano il fabbisogno termico. Si può regolare la temperatura dei termosifoni in base alle proprie preferenze, ma senza esagerare. In generale, si consiglia di mantenere una temperatura di 19-20°C nelle stanze da giorno e di 16-18°C nelle stanze da letto.

Infine, vi è la potenza e l’efficienza della caldaia: se la caldaia è vecchia o poco efficiente, potrebbe non essere in grado di fornire una temperatura adeguata ai termosifoni. In questo caso, si può valutare di sostituire la caldaia con una più moderna e performante, che garantisca un miglior rendimento energetico e una minore usura nel tempo.

Tenendo conto di questi fattori, si può trovare la temperatura ottimale dei termosifoni per risparmiare energia ed evitare che la caldaia si rovini nel tempo. Si ricorda anche di sfiatare periodicamente i termosifoni per eliminare l’aria che si accumula nei tubi e che riduce l’efficienza del sistema. Inoltre, si consiglia di effettuare una manutenzione regolare della caldaia per controllare il suo stato e prevenire eventuali guasti.