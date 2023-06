Google Maps, cambi la voce in un secondo: ti basta fare così

Una breve e semplice guida per scoprire come cambiare la voce a Google Maps e all’assistente, e come inserire l’icona di un veicolo durante la navigazione.

Google Maps è un’applicazione che ti permette di trovare e raggiungere facilmente qualsiasi luogo con il tuo telefono o tablet. Puoi utilizzare la navigazione vocale per ricevere indicazioni stradali dettagliate e avvisi sul traffico in tempo reale. Puoi anche cercare luoghi di interesse lungo il percorso, come ristoranti, stazioni di servizio o parcheggi. Per utilizzare la navigazione su Google Maps, devi attivare il GPS e consentire all’app di accedere alla tua posizione attuale e agli altoparlanti.

Durante la navigazione, puoi trovare altre opzioni scorrendo verso l’alto nella scheda informativa in fondo allo schermo. Puoi condividere la tua posizione in tempo reale con i tuoi contatti, cercare altri luoghi lungo il percorso, visualizzare un elenco di indicazioni stradali, mostrare il traffico sulla mappa o passare alla modalità satellitare. Google Maps è un’applicazione utile e versatile che ti aiuta a spostarti in modo semplice e sicuro.

Perciò, se usi spesso Google Maps per navigare sulle strade, potresti voler personalizzare la voce che ti fornisce le indicazioni. In questo articolo ti spiegheremo come cambiare voce a Google Maps e all’assistente Google, e come inserire l’icona della macchina sulla navigazione.

Per cambiare voce a Google Maps su Android, devi aprire l’applicazione e toccare la tua immagine profilo in alto a destra. Poi seleziona Impostazioni > Impostazioni navigatore > Selezione voce e scegli tra le opzioni disponibili. Puoi anche regolare il volume delle indicazioni vocali da questa schermata.

Pochi click e sei pronto a navigare ovunque tu voglia

Se usi un iPhone, invece, non puoi cambiare la voce di Google Maps direttamente dall’app, ma devi modificare le impostazioni dell’assistente Google. Per farlo, apri l’app Google e tocca il tuo profilo in basso a destra. Poi vai su Impostazioni > Assistente Google > Voce dell’assistente e scegli il tono vocale che preferisci.

Per cambiare voce all’assistente Google su Android, devi seguire gli stessi passaggi che ti abbiamo indicato per Google Maps. Puoi scegliere tra una voce maschile o femminile, oppure cambiare la lingua dell’assistente se vuoi sentire un accento diverso. Per cambiare voce all’assistente Google su iPhone, invece, devi aprire l’app Assistente Google e toccare il tuo profilo in alto a destra. Poi seleziona Voce dell’assistente e scegli il tono vocale che ti piace di più.

Infine, se vuoi inserire l’icona della macchina sulla navigazione di Google Maps, devi avviare una navigazione guidata e toccare la freccia blu che indica la tua posizione. Poi scegli tra le diverse icone disponibili, come una macchina, una moto o un camion. Questa funzione è disponibile sia su Android che su iPhone.