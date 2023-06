Bollette stellari, è proprio lui che ti rovina: spegnilo immediatament

Da ormai un bel po’ di tempo a questa parte, è innegabile evidenziare come il caro energia sia una triste realtà che sta affliggendo non solo il territorio italiano, ma quello europeo più in generale.

Tutto è cominciato all’incirca poco più di un anno fa, in concomitanza con i conflitti avvenuti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze dal punto di vista economico e (soprattutto) energetico che si sono sparse a macchia d’olio sull’intero continente europeo.

Per prima cosa pensiamo ad esempio al costo dei prodotti alimentari, tra cui l’olio di semi di arachidi e altri prodotti simili, che hanno portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento sconsiderato del costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e del gas metano. Tali rialzi in particolare, hanno praticamente messo in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia (tra cui in particolare Enel Energia, nel caso del territorio di pertinenza italiano), costringendole di conseguenza ad un aumento parallelo e in proporzione del costo delle bollette mensili dell’energia, causando non poco malcontento e malessere tra la popolazione europea.

Tempestivi sono stati, fortunatamente, gli interventi da parte dei principali governi europei, con il fine ultimo di andare incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso più specifico del governo italiano, diversi decreti come l’Aiuti-Bis e l’aiuti-per (con l’Aiuti-Quater prossimamente in arrivo) hanno permesso di introdurre ad esempio il bonus energia da 150 euro, cifra che può essere tranquillamente detratta dal costo delle bollette mensili dell’energia. Oltre a questo ricordiamo poi tutti gli incentivi, le agevolazioni e infine le detrazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno permettono di risparmiare anche cifre significative sul lungo periodo.

Attenti ai consumi

Purtroppo tutti questi sostanziali e preziosi aiuti non sono stati bastati per milioni e milioni di famiglie italiane, che si sono ritrovate comunque in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, e talvolta rischiano di incorrere nella soglia di povertà. Ecco dunque che oggi vi forniamo alcuni consigli e accorgimenti utili in merito all’utilizzo degli elettrodomestici e al minor consumo di energia elettrica possibile, in modo da risparmiare cifre considerevoli a lungo termine.

Sappiamo infatti quanto gli elettrodomestici siano utilizzati al giorno d’oggi all’interno dell’ambiente domestico, per questo bisogna farne un utilizzo coscienzioso e responsabile. Alcuni dispositivi infatti consumano anche da spenti, e bisogna dunque limitarne l’utilizzo.

Tra tutti citiamo in particolare la macchinetta del caffè, che è costantemente accesa per tutto l’arco della giornata, così come anche il router del modem Wi-Fi. In questi casi vi consigliamo di spegnerli rimuovendo l’alimentazione dalla spina elettrica, così da ridurre i consumi.