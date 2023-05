Samsung, offerta imperdibile: dagli indietro il vecchio televisore e prendi uno nuovo da 750€

Il progresso tecnologico che si è verificato nel corso degli ultimi 20 anni è stato davvero importante e fondamentale.

Basti pensare ad esempio all’avvento e alla successiva diffusione di internet, che ha permesso non pochi risvolti all’interno di molti ambiti. Primo tra tutti l’avvento dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovani e via dicendo. A questi sono seguiti poi gli smartphone, che hanno letteralmente cambiato la vita e il modo di intendere la comunicazione istantanea per come era fino a qualche anno fa.

Lo stesso cambiamento si è verificato anche per le cosiddette smart TV, che hanno fatto per l’appunto della connessione a internet il loro punto di forza (un po’ come è avvenuto similmente con gli smartphone e tutti gli accessori demotici), permettendo rispettivamente diversi usi e applicazioni.

Basti pensare a tutte le app integrate che le smart TV presentano al giorno d’oggi, consentendo di fruire in modo semplice e veloce delle più celebri e utilizzate piattaforme di streaming, quali ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel e via dicendo.

Proprio a tal proposito arriva un’interessante notizia da parte di uno dei principali colossi del settore, Samsung: la compagnia coreana avrebbe infatti lanciato un’interessante iniziativa, che permetterebbe di acquistare un nuovo TV a prezzo scontato: scopriamo insieme nei minimi dettagli di cosa si tratta.

Un’offerta per tutti

Ricordiamo infatti che, in occasione del CES di Las Vegas che si è tenuto qualche settimana fa, la compagnia ha avuto modo di presentare i suoi nuovi modelli di punta per le smart TV dei prossimi mesi a venire, le quali presentano caratteristiche e qualità davvero interessanti.

Approfittando di questa presentazione e con lo scopo di incentivare le vendite, Samsung ha tra le altre cose lanciato una promozione imperdibile: ha dato infatti la possibilità agli utenti di tutto il mondo di dare indietro in rottamazione la propria TV, in modo tale da accedere immediatamente a uno sconto consistente sull’acquisto di una nuova smart TV di ultima generazione.

È possibile infatti avere fino a 500 euro di cashback per la rottamazione del proprio modello di TV, risparmiando quasi il 50% del costo del nuovo modello in vendita. Per tutti i dettagli in merito al regolamento e alle modalità d’uso di questa promozione, è sufficiente rivolgersi al sito ufficiale di Samsung, all’interno del quale sono indicati i principali rivenditori che aderiscono all’offerta.