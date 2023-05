PlayStation, giocarci un’ora ti costa questa cifra: vai rovinato

È da ormai diverso tempo che il caro energia si sta costituendo come realtà onnipresente sia all’interno del territorio italiano, che quello europeo.

L’esordio di questa situazione lo dobbiamo essenzialmente ai primi conflitti scoppiati in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato con sé delle importanti conseguenze che si sono poi riflettute a macchia d’olio sull’intero continente europeo.

Pensiamo ad esempio ai rialzi e aumenti che si sono verificati anche per i prodotti alimentari più semplici, come ad esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti simili, che hanno chiaramente portato ad avere una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Aggiungiamoci poi gli aumenti del costo dell’energia elettrica e del gas metano, altro dato molto importante a livello europeo. Questi rialzi sconsiderati hanno praticamente obbligato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle loro bollette mensili dell’energia, causando diversi disagi tra la popolazione europea in generale.

Fortunatamente i governi delle principali nazioni europee si sono immediatamente mossi, con il fine ultimo di venire incontro alle popolazioni più bisognose. Per quel che riguarda il governo italiano, ad esempio, ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili, unitamente a tutte le detrazioni e agevolazioni previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consumando meno permettono di risparmiare cifre considerevoli sul lungo periodo.

Occhio ai consumi

Malgrado i sostanziali aiuti che sono arrivati da parte dello stato e delle regioni, sono ancora tantissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette. Proprio per questo, abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile in merito al consumo di energia elettrica. In particolare oggi ci concentreremo sulle console di videogiochi di ultima generazione, come ad esempio Xbox Series X e PlayStation 5, uscite ormai da un bel po’ sul mercato di tutto il mondo.

Le console comportano dei consumi davvero alti: considerando infatti il costo dell’energia elettrica che è aumentato a. 0.488 euro / kWh (dato aggiornato a dicembre 2022), e considerando i 220 watt di PlayStation 5, avremo un costo pari in media a 11 centesimi all’ora.

A questo si aggiunge poi anche il costo della smart TV accesa, andando ad aumentare ulteriormente le spese. Proprio sulla base di questo, vi consigliamo di utilizzare le console con moderazione, e soprattutto spegnerle totalmente staccando l’alimentatore dalla corrente, senza far uso delle modalità stand-by che comportano altrettanti consumi energetici.