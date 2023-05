Disney Plus, con questo trucco puoi averlo gratis: finalmente è tutto vero

La diffusione sempre più capillare di internet è stata davvero importante e significativa nel corso degli ultimi 20 anni.

Al giorno d’oggi, infatti, ormai qualsiasi comune italiano è raggiunto dalla connessione ADSL, con la fibra ottica presente in tantissime città italiane, e non più riservata solo ai capoluoghi di regione. Questo ha permesso tantissimi risvolti: l’arrivo di internet ha infatti favorito la diffusione dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e chi ne ha più ne metta.

Oltre a questo ricordiamo l’arrivo delle principali piattaforme di streaming, quali ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel e via dicendo. Queste piattaforme di streaming hanno letteralmente cambiato il modo di fruire l’intrattenimento visivo a livello casalingo, andando a sostituire ed eliminare in maniera massiva i servizi di videonoleggio (come Blockbuster e altri) che erano in voga fino a una decina d’anni fa circa.

Uno dei punti più importanti per quanto riguarda queste piattaforme di streaming consiste nel fatto di poter condividere tranquillamente l’account tra più persone, andando così ad abbattere in maniera facile e veloce i costi di iscrizione, anche se ultimamente Netflix ha lasciato da parte questa possibilità.

In particolare oggi vi offriamo un trucco semplice e veloce con la quale è possibile vedere Disney Plus in modo completamente gratuito: scopriamo insieme come tutto questo è possibile. Si tratta chiaramente di sfruttare il periodo di prova gratuito, che spesso e volentieri viene offerto dalle piattaforme di streaming proprio per saggiare i contenuti che sono presenti al suo interno, in modo da verificare che coincidano con i propri gusti.

Come vedere Disney Plus gratis

Nella fattispecie Disney Plus offre un periodo di prova di 7 giorni, che è completamente gratuito e di conseguenza non richiede alcun pagamento aggiuntivo. Una volta scaduto questo periodo di 7 giorni, l’utente in questione avrà la possibilità di iscriversi eventualmente all’abbonamento mensile, o in alternativa all’abbonamento annuale, che spesso e volentieri si rivela ben più conveniente.

Ricordatevi però di disattivare eventualmente la fatturazione automatica: allo scadere del periodo di prova di 7 giorni, infatti, l’abbonamento si attiva in automatico per mezzo della fatturazione ricorrente. È previsto infatti l’inserimento dei dati di fatturazione della propria carta di credito o di debito al momento di iscrizione al periodo di prova, affinché questo possa iniziare.

Nel caso in cui vogliate allungare il periodo di prova, poi, basterà semplicemente registrare un nuovo account per poter accedere a un nuovo periodo gratuito di 7 giorni.