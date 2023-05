Cellulari, non serve spendere un capitale: con questo modello sei salvo

Tra i tanti (costosi) modelli di cellulare in vendita quello seguente ci ha sorpreso tanto per qualità, quanto per il prezzo ‘onesto’. Un compromesso che non sacrifica nulla. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Quale cellulare comperare, specie in questi tempi di inflazione, caro energia e caro alimenti, è una difficile questione. Non si vuole spendere cifre eccessive, ma nel contempo il cellulare viene usato ovunque; in vacanza, sul lavoro, nel tempo libero, coi propri hobby. E’ un fedele compagno al quale è difficile rinunciare. Pertanto cercare un cellulare che faccia al proprio caso è un’impresa più difficile di quanto sembra, specie se il budget è limitato, ma non si vuole rinunziare a determinate performance di base. Cosa salvare e cosa ‘sacrificare’, in questo calcolo? La potenza dell’apparecchio? La macchina fotografica? I video? Una scelta difficilissima.

Nel caso dei cellulari maggiormente costosi vi è naturalmente sempre un’alternativa valida, sempre più popolare: l’acquisto a rate. In realtà, se consideriamo gli smartphone di alta fascia, occorre comperarli sempre a rate; per la maggior parte dei cittadini italiani è semplicemente improponibile, impossibile l’acquisto con altre soluzioni. Questo perchè i cellulari vengono venduti con una fascia di prezzo immaginata per gli americani, i quali hanno salari notevolmente più alti della media europea; un prezzo da pagare, nel caso dell’UE, per avere accesso a servizi pubblici che sono invece privatizzati nel caso USA. L’esempio lampante è la sanità privata, fonte di immensi costi in terra americana.

Eppure non sempre si vuole pagare a rate; nuovamente, a differenza degli americani, gli europei non amano indebitarsi, non sopportano l’idea di pagare a rata un oggetto, senza averne sin da subito il pieno possesso. L’acquisto a rate, è vero, si va diffondendo; ma non quanto molti potrebbero pensare. C’è ancora una notevole ritrosia a scegliere questo genere di acquisto, anche quando le risorse che si hanno non sono sufficienti.

Però vi sono casi dove non vi è altra soluzione; si può ‘tirare avanti’ col vecchio cellulare fino ad un certo punto, ma se si rompe e se i prezzi per aggiustarlo superano il suo valore, occorre comprarne uno nuovo. E’ dopotutto inevitabile, occorre rassegnarsi all’idea; ogni tanto un nuovo cellulare va comperato.

Il modello consigliato: perfetto equilibrio tra prezzo e funzionalità

Secondo molti esperti di tech una buona soluzione è Google Pixel 7; dotato di fotocamera piuttosto potente, con 50 megapixel f/1.9, autofocus laser e stabilizzazione ottica è in grado di scattare foto e girare video con una notevole disinvoltura.

I video del Google Pixel inoltre raggiungono i 4k di risoluzione, con 60 fotogrammi al secondo; e la fotocamera selfie è da 10,8 MP, un ‘plus’ notevole.

Non male infine anche lo schermo Amoled da 6,3 pollici, capace di battere molti telefonini Android. Il tutto ad un prezzo alto, ma ancora accessibile: 499 euro.