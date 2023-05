Carte di credito, controlla questa cosa per risparmiare: paghi tantissimo e nemmeno te ne accorgi

Le carte di credito non sono tutte uguali: alcune hanno tassi d’interesse davvero elevati; ecco perché è importante saperle scegliere con accuratezza.

Nel periodo storico che stiamo vivendo, la carta di credito risulta un’ottima soluzione di pagamento, tuttavia dietro a l’utilizzo di questo strumento possono emergere costi nascosti. Dove il costo della vita già di per sé è diventato insostenibile, l’utilizzo di strumenti di pagamento a zero spese rimane la scelta più intelligente che si possa fare. Prima di scoprire quale carta di credito conviene utilizzare, è bene fare chiarezza sulla questione.

A differenza di una prepagata o una carta di debito, possedere una carta di credito prevede costi sicuramente più elevati; sia in fatto di commissioni che come costi fissi.

A questo punto vi starete chiedendo: perché se è così dispendiosa, risulta così amata in Italia? La risposta è molto semplice. Le carte di credito ti permettono di prelevare o spendere somme in anticipo, anche se il conto risulta vuoto. Questo meccanismo consente di gestire in maniera più efficiente il proprio denaro, senza dover per forza ricorrere a tempistiche di addebiti ricorrenti: la somma spesa infatti, verrà addebitata con cadenza mensile, in un unica soluzione o a rate.

Visti gli enormi vantaggi di questo strumento, è bene fare subito questi controlli se vuoi realmente risparmiare: esistono carte di credito a zero spese, vediamo di seguito le più convenienti del 2023.

Le migliori carte di credito a zero spese in circolazione

Milioni di italiani ogni giorno utilizzano la carta di credito, considerata lo strumento di pagamento più amato dagli italiani. Tuttavia, le banche stesse ti fanno pagare molto più del dovuto, riducendo i tassi in piccole spese che a lungo andare possono diventare davvero significative. Per utilizzare la carta di credito sono previsti alcuni costi, come per esempio il canone annuo, le commissioni per i prelievi tramite sportello ATM e costi di conversione e prelievi o pagamenti effettuati in valute estere. Nonostante ciò, in circolazione è possibile trovare carte di credito a zero spese.

Una delle migliori è sicuramente la Carta You: una carta di credito gratuita a zero commissioni, offerta da Advanzia Bank S.A. L’attivazione è gratuita e non è previsto alcun canone annuo. Un altro vantaggio è sicuramente il fatto che non richiede l’apertura di un conto corrente (come di solito accade), e neanche per i prelievi sono previste commissioni.

Oltre alla Carta You, esistono soluzioni, che seppur prevedono alcuni costi, risultano comunque più vantaggiose. Tra le migliori troviamo la Carta di credito Blu American Express (che anch’essa non richiede conto corrente); le Carte di credito Verde American Express e infine la Mastercard Gold ING (gratuita per i correntisti di Conto Corrente Arancio).