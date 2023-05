Cancella subito queste app: ti spiano e non lo sai

Alcune delle app più famose, richiedono dei permessi che spesso vengono ignorati dagli utenti; certi piccoli accorgimenti risultano indispensabili per la nostra privacy.

Si tratta di un argomento davvero vasto, ma molto trattato in questo periodo; proprio per questo cercheremo di semplificare la questione, nonché di dare alcuni strumenti per mantenere al sicuro la privacy.

Gli smartphone, oltre ad essere oramai indispensabili per la vita quotidiana, risultano un potentissimo strumento pubblicitario. Diverse aziende raccolgono dati necessari non solo per capire i nostri interessi, ma anche per proporci il prodotto o servizio più adatto alle nostre esigenze. Un meccanismo importantissimo per le aziende che ogni giorno scelgono di collaborare con le diverse app per ottenere i dati necessari, ma in alcuni casi, è in grado di manipolare le nostre scelte d’acquisto.

Oltre a questo aspetto, l’utilizzo della posizione, del microfono e della fotocamera, possono risultare delle vere e proprie invasioni di privacy che hanno la nostra – consapevole o meno – approvazione.

Molti servizi di mappe all’interno delle applicazioni, possono tracciare la nostra posizione anche quando il dispositivo non è in uso. I dati in questione possono risalire addirittura ai nostri contatti, chiamate e messaggi. Queste informazioni, che vengono spesso vendute a terzi, sono approvate da noi. Per questo è bene essere consapevoli di ciò che accettiamo e di conseguenza sapere come bloccare alcune di queste app.

Quali sono le app che ti spiano

Oramai è quasi impossibile trovare un app che non acceda a questi dati: sarebbe più facile elencare quelle che non lo fanno. Tuttavia, quelle più pericolose sono sicuramente i social network, i raccoglitori di dati per eccellenza. Anche alcuni servizi come Google Maps richiedono diverse approvazioni, quindi è buona norma comportarsi nello stesso modo con tutte le piattaforme.

Come togliere i permessi spia delle app

Quando scarichiamo un applicazione per la prima volta, all’apertura ci vengono richieste alcune autorizzazioni, spesso necessarie per l’utilizzo del servizio stesso: non possiamo pensare di utilizzare la fotocamera di WhatsApp se prima non diamo l’autorizzazione. Proprio per questo motivo, esistono diverse opzioni. Il consiglio principale è sicuramente quello di approvare l’utilizzo di microfoni, posizione e fotocamera, solamente quando l’app è attiva. In secondo luogo è bene scaricare solamente app da fonti sicure: cancella quelle che non consentono di limitare la registrazione dei dati. Se non possiamo fare a meno di una qualsiasi app quindi, è buona norma leggere con attenzione le condizioni.

Ovviamente diverse app sono presenti nel nostro smartphone da diverso tempo, ma per fortuna è possibile agire sui permessi anche successivamente. L’unica cosa che dovrete fare è andare sulle impostazioni del proprio dispositivo. In caso di Android sarà sufficiente seguire il seguente percorso: Impostazioni > Privacy > Gestione autorizzazioni. In questo modo sarà possibile gestire le varie app. In caso di sistema iOS, sarà invece: Impostazioni > Privacy. Da li potrete gestire tutte le autorizzazioni o eventualmente cancellare le app pericolose.