Amazon, se fai questo ti regala i soldi a fine mese: una vera svolta

Scopriamo come guadagnare con Amazon attraverso diverse soluzioni, che variano in base a competenze ed obiettivi personali.

Se stai cercando un modo per guadagnare con Amazon, ci sono diverse soluzioni che puoi valutare in base alle tue competenze, al tuo tempo e ai tuoi obiettivi. Amazon è una delle piattaforme di e-commerce più famose e affidabili al mondo, che offre non solo la possibilità di acquistare prodotti di ogni tipo, ma anche di generare delle entrate economiche sfruttando i suoi servizi e programmi.

In questo articolo ti verrà spiegato come guadagnare con Amazon, illustrandoti le principali opzioni a tua disposizione e i requisiti necessari per accedervi. Vedrai che con un po’ di impegno e creatività, potrai trasformare Amazon in una fonte di reddito aggiuntiva o addirittura principale. Le soluzioni principali per guadagnare con Amazon sono:

Programma di affiliazione: si tratta di inserire dei link ai prodotti Amazon sul tuo sito web o sui tuoi social network e ricevere una commissione per ogni acquisto effettuato tramite i tuoi link. Per iscriverti al programma, devi avere un account Amazon e un sito web o una pagina social con contenuti pertinenti e di qualità.

Vendita di prodotti: puoi vendere i tuoi prodotti direttamente su Amazon, usufruendo della sua visibilità e della sua logistica. Per creare un account venditore, devi avere una partita IVA e pagare una quota mensile o una commissione per ogni vendita.

Una fonte di guadagno interessante e redditizia

Vendita di smartphone usati: puoi vendere il tuo smartphone usato su Amazon e ricevere un buono regalo da spendere sul sito. Per partecipare al programma, devi avere uno smartphone funzionante e in buone condizioni, che sia compatibile con la lista dei modelli accettati da Amazon. C’è, poi, anche la possibilità di vendere libri su Kindle Store: puoi pubblicare i tuoi libri in formato digitale su Kindle Store e guadagnare fino al 70% di royalty per ogni copia venduta. Per pubblicare un libro, devi avere i diritti d’autore e seguire le linee guida editoriali di Amazon.

Amazon FBA: si tratta di affidare ad Amazon la gestione del magazzino, della spedizione e del servizio clienti dei tuoi prodotti venduti su Amazon o su altri canali. Per usare questo servizio, devi avere un account venditore professionale e pagare delle tariffe per lo stoccaggio e la gestione dei tuoi prodotti.

Infine, Amazon Influencer: si tratta di creare una pagina personalizzata su Amazon con i tuoi prodotti preferiti o consigliati e promuoverla sui tuoi canali social. Per accedere a questo programma, devi avere un account Amazon e un profilo social con un numero elevato di follower e di interazioni.