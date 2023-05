Xiaomi 13 Pro: ecco lo smartphone con la migliore telecamera: prezzo scontatissimo

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio salto in avanti dal punto di vista tecnologico, all’interno dei più svariati ambiti.

Il punto di non ritorno è stato rappresentato senz’ombra di dubbio dalla diffusione capillare di internet, che ha permesso ad esempio l’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovani e chi ne ha più ne metta.

Oltre a questo ricordiamo in particolar modo l’avvento degli smartphone, avvenuto ormai più di dieci anni fa, che ha cambiato inevitabilmente le nostre vite e la fruizione della messaggistica istantanea per come la intendevamo fino a quell’esatto momento. App come WhatsApp e Telegram ci hanno permesso infatti di comunicare molto meglio e più velocemente rispetto a quanto facevamo prima, quando vigevano gli SMS per i messaggi testuali e gli MMS per i messaggi multimediali.

Siamo tendenzialmente soliti suddividere gli smartphone in tre grandi cateogorie d’appartenenza, partendo ovviamente dagli smartphone di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, capitanati quest’anno da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro, rispettivamente) per chi cerca soprattutto prestazioni elevate, seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, per chi invece è alla ricerca di un buon compromesso tra la qualità e il prezzo. Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, per chi non ha particolari esigenze in termini di prestazioni e potenza di calcolo.

Oggi in particolare vi presentiamo due modelli di smartphone di fascia media, in vendita ad un prezzo davvero conveniente e concorrenziale, alla portata di tutti. Stiamo parlando rispettivamente dei modelli Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, al momento disponibili su Amazon ad un ottimo prezzo.

Specifiche tecniche

Per quel che riguarda Xiaomi 13, parliamo di un display da 6.36 pollici, alla risoluzione Full HD, con una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, in linea con gli smartphone di ultima generazione. A questo si va d accoppiare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che risulta assolutamente funzionale per ogni compito e calcolo proposto. Infine troviamo una RAM rispettivamente di 8 GB o 12 GB, a seconda del modello preso in esame. Per quel che riguarda la fotocamera, invece, abbiamo un sensore Sony IMX800 con risoluzione di 50 megapixel.

Discorso leggermente diverso (in positivo) per il fratello maggiore Xiaomi 13 Pro, che presenta un display AMOLED da 6.73 pollici, alla risoluzione WQHD+, sempre con lo stesso processore Snapdragon 8 Gen 2, oltre che 256 GB di memoria interna.

Per chi fosse interessato, Xiaomi 13 è attualmente in offerta a 1099 euro, mentre Xiaomi 13 Pro è disponibile al prezzo di 1299 euro, con uno sconto di ben 100 euro rispetto al prezzo di listino.