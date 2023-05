Smartphone, hai sempre sbagliato a fare così: è un movimento semplicissimo

Scopriamo alcune piccole novità di iOS 16 per catturare e condividere gli screenshot in modo innovativo e senza riempire la memoria del proprio melafonino.

Se sei un appassionato di screenshot, iOS 16 ti farà felice. Il nuovo sistema operativo di Apple introduce infatti nuove opzioni per catturare e gestire le immagini dello schermo del proprio iPhone. Vediamo quali sono e come funzionano.

La prima novità riguarda la funzione Copia ed elimina, che permette di salvare lo screenshot negli appunti e cancellarlo dalla galleria con un solo tap. Questa opzione è utile se vuoi condividere lo screenshot con qualcuno o usarlo in un’altra app, senza occupare spazio nella libreria foto. Per attivarla, basta toccare l’anteprima dello screenshot nell’angolo in basso a sinistra e poi premere su Fine.

Inoltre, se vuoi trasformare uno screenshot su Safari su iPhone in un PDF da condividere con altri, puoi seguire questi semplici passi: apri Safari e vai alla pagina web che vuoi catturare; premi il pulsante di accensione e il pulsante Home insieme per scattare uno screenshot; apri l’app Foto e seleziona lo screenshot appena fatto; tocca il pulsante Condividi in basso a sinistra e scegli l’opzione Salva in File; scegli la cartella dove vuoi salvare il PDF e tocca Salva.

Ora puoi aprire l’app File e trovare il PDF nella cartella che hai scelto. Quindi tocca il pulsante Condividi in basso a destra e scegli il metodo con cui vuoi inviare il PDF.

Bastano pochi click e il gioco è fatto

Un’altra novità è la possibilità di creare schermate di blocco personalizzate con le vostre foto preferite, e di cambiare facilmente tra di esse a seconda del momento della giornata o della vostra full immersion. Puoi scegliere lo stile e il colore dei numeri e delle lettere, aggiungere i widget che ti interessano e applicare degli effetti multilivello per mettere in risalto il soggetto delle foto. Inoltre, iOS 16 ti suggerisce delle foto adatte alla schermata di blocco in base alla data o alle persone ritratte.

Infine, vi è la possibilità di seguire le attività in tempo reale direttamente dalla schermata di blocco, senza sbloccare il dispositivo. Per esempio, puoi controllare il punteggio di una partita, il tempo rimanente per la consegna di un ordine o i controlli per la musica che stai ascoltando. Questa funzione è disponibile anche per le app non Apple che usano la nuova API WidgetKit.

Come vedi, iOS 16 offre nuove opzioni per gli screenshot che ti aiutano a personalizzare l’iPhone, a condividere le immagini in modo più rapido e a tenere sotto controllo le informazioni che ti servono. Se vuoi provare queste funzioni, basta aggiornare il tuo melafonino alla versione più recente di iOS 16, che al momento della scrittura è 16.5.