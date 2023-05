Forno, ti hanno sempre detto di fare così: ecco il vero metodo del risparmio

Possiamo senz’ombra di dubbio dire che l’Europa non sta di certo passando un bel periodo nel corso dell’ultimo periodo.

A partire dagli ultimi conflitti avvenuti in Ucraina lo scorso anno, più precisamente durante i primi mesi del 2022, sono state tante le complicanze che hanno reso difficile la vita in Europa, prima tra tutte il caro energia.

L’effetto che si è scatenato si è tradotto innanzitutto in una crisi a livello del settore alimentare, con prodotti alimentari che diventavano man mano sempre più di difficile reperibilità, come ad esempio nel caso dell’olio di semi di arachidi e altri prodotti di questo tipo, concludendosi in una vera e propria inflazione dell’intero settore.

Successivamente il caro energia si è manifestato con i rialzi rispettivamente dell’energia elettrica e del gas metano, che non erano mai stati così alti come ora. Tali aumenti hanno messo praticamente in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia, che hanno prontamente reagito con l’aumento di pari passo delle bollette mensili dell’energia, causando non poco malessere tra i cittadini di tutta Europa.

In questo clima assolutamente difficile e di non facile risoluzione, fortunatamente nulla di negativo possiamo dire in merito ai principali governi europei, che si sono mossi in maniera rapida e celere per aiutare in particolar modo le popolazioni più bisognose. Basti pensare ad esempio, per quel che compete al governo italiano, al bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente in questo caso dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali, che permettono ai potenziali nuovi acquirenti di acquistare elettrodomestici di ultima generazione a prezzi ridotti. Gli elettrodomestici di ultima generazione sono infatti spesso dotati di un’alta classe d’efficienza energetica, e dati i consumi ridotti consentono di risparmiare cifre significative alla fine del mese.

Consigli utili

Malgrado i preziosi aiuti e contributi da parte dello stato e delle regioni, però, sono ancora tantissime le famiglie in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia. È così che, alla luce di questo, abbiamo deciso di fornirvi alcuni consigli e accorgimenti utili in merito al risparmio di energia elettrica, così da alleggerire sensibilmente le bollette mensili che vi arriveranno a casa.

In tal senso ci concentreremo sul forno elettrico, uno dei dispositivi che indubbiamente utilizziamo di più all’interno dell’ambiente domestico, per la cottura quotidiana dei nostri alimenti. Uno dei principali consigli che possiamo darvi a tal proposito è quello di non preriscaldare il forno: questo rappresenta infatti un inutile spreco di energia elettrica, che influisce poco sulla cottura finale degli alimenti che introduciamo al suo interno, e che può essere benissimo evitato coi tempi che corrono.

Oltre a questo vi consigliamo di diminuire leggermente le temperature di cottura degli alimenti, in modo tale da risparmiare anche in questo caso.