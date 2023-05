Caro energia, queste impostazioni sono il tuo angelo custode I Attivale subito e risparmi tantissimo

È indubbio ritenere il caro energia uno dei problemi più significativi e rilevanti nel corso di quest’anno, sia per quanto riguarda il territorio italiano che per quello europeo più in generale.

Tutto è incominciato poco più di dodici mesi fa, in concomitanza con lo scoppio della guerra in Ucraina, che si è inevitabilmente portata dietro delle conseguenze sul piano economico ed energetico.

Prima di tutto abbiamo assistito ad un aumento del costo dei più semplici e banali prodotti alimentari, partendo ad esempio dall’olio di semi di arachidi e altri prodotti analoghi, che si è tradotto in una vera e propria inflazione del settore alimentare in generale.

Oltre a ciò ricordiamo poi i rialzi che si sono verificati per quanto riguarda entrambe le forme di energia, rispettivamente energia elettrica e gas metano, che hanno creato non pochi problemi per i cittadini europei in generale. Le principali compagnie energetiche, infatti, (come Enel Energia nel caso del territorio italiano), vedendo questi aumenti hanno così deciso di aumentare in diretta proporzione le bollette mensili dell’energia, causando un significativo malessere tra la popolazione europea in generale.

In questo clima davvero difficile e complicato, fortunatamente nulla possiamo dire in merito ai principali governi europei, che si sono immediatamente mossi per venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose d’aiuto. Nel caso del governo italiano, più nello specifico, ricordiamo ad esempio la pubblicazione dei decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, che hanno portato tra le altre cose il celebre bonus da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, così come anche tutte le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi sono infatti caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, e dunque permettono consumi ridotti e un conseguente risparmio significativo alla fine del mese.

Consigli utili

Malgrado tutto ciò, però, rimangono ancora tantissimi gli italiani in seria difficoltà economica, motivo per il quale abbiamo deciso di fornirvi alcuni consigli e accorgimenti utili a tal proposito. In particolare alcune impostazioni sono molto utili per risparmiare: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nel caso della lavatrice e dispositivi elettrodomestici affini (come ad esempio la lavastoviglie, l’asciugatrice e via dicendo) è molto raccomandato ad esempio l’uso della modalità Eco o Ambiente. Questa è infatti una modalità presente soprattutto negli elettrodomestici più recenti, e permette di diminuire sensibilmente i consumi, portando a dei risparmi considerevoli.

Un altro parametro molto importante da tenere a mente è la temperatura del programma: nel caso in cui sia impostata a 40 gradi centigradi, vi consigliamo di abbassarla a 30 gradi centigradi. In questo modo il lavaggio sarà efficace e funzionale, ma permetterà di risparmiare un bel po’ diminuendo i consumi.