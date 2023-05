WhatsApp, così leggono le tue chat: purtroppo è tutto vero

Tanti sono stati i cambiamenti assicurati dal progresso tecnologico, che si è verificato nel corso degli ultimi venti anni circa.

Tra i cambiamenti più epocali e significativi troviamo indubbiamente la diffusione sempre più capillare della connessione a internet, la quale ha permesso tantissimi usi all’interno della nostra vita quotidiana. Tra i principali ricordiamo soprattutto l’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, e infine Tik Tok per le fasce di popolazione più giovani e via dicendo.

Oltre a questo un cambiamento molto importante è rappresentato dall’introduzione degli smartphone, che hanno fatto proprio della loro connessione a internet il loro punto di forza da cui partire, riuscendo a conquistare progressivamente milioni e milioni (per non dire miliardi) di utenti sparsi in tutto il mondo.

Di tutte le innovazioni apportate dagli smartphone, ricordiamo in particolar modo l’arrivo delle applicazioni (o app, nella loro forma abbreviata) tra cui spiccano in particolare tutte le applicazioni di messaggistica istantena, capitanate in questo caso da WhatsApp (che è riuscito nel giro di poco tempo a conquistare milioni e milioni di utenti), seguita subito dopo da Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza.

Esse sono riuscite nel giro di poco tempo a soppiantare letteralmente quelli che erano i metodi di comunicazione in vigore allora, rappresentati dagli SMS per i messaggi testuali e dagli MMS per i messaggi multimediali.

Attenti alle spie

Oggi in particolare ci soffermeremo su WhatsApp, che come ben sappiamo si aggiorna di mese in mese, con gli sviluppatori che cercano di rimuovere i bug e inserire nuove caratteristiche e funzionalità ogni volta. Purtroppo arrivano notizie non proprio rassicuranti: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Spesso e volentieri tendiamo a condividere informazioni anche molto private all’interno delle nostre chat di WhatsApp, ma queste informazioni riservate e i relativi dati sensibili potrebbero non essere così al sicuro come erroneamente pensiamo. Alcuni malintenzionati riuscirebbero infatti ad impossessarsi degli account WhatsApp di altri utenti per mezzo del loro numero telefonico: capita spesso infatti di cambiare il proprio numero ma non cancellare l’account WhatsApp collegato ad esso, e questo porta inevitabilmente a dei problemi di privacy e sicurezza, consentendo quindi a questi malintenzionati di accedere alle nostre chat private, senza che noi ne siamo effettivamente a conoscenza.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di WhatsApp, nella speranza che la situazione venga risolta il prima possibile, nel corso delle prossime settimane o mesi.