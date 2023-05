Smartphone, attiva questo aggiornamento nascosto: diventa una macchina da guerra

Gli ultimi 20 anni, da un punto di vista prettamente tecnologico, sono stati assolutamente innovativi. Basti pensare per esempio all’introduzione dei tablet, così come anche l’arrivo sul mercato di tutto il mondo degli smartphone.

Essi si sono rivelati davvero rivoluzionari, facendo della connessione a internet il loro punto di forza su cui andare maggiormente ad agire, e introducendo tra le altre cose le celebri applicazioni (o app, nella loro forma abbreviata), le quali permettono di assolvere alle più disparate mansioni della nostra vita quotidiana.

Siamo soliti dividere tendenzialmente i nostri smartphone in dispositivi di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, capitanati rispettivamente dai più recenti Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro) per chi cerca prestazioni al massimo sia in termini di potenza di calcolo che di qualità del sensore della fotocamera, seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, più utili invece per chi è alla ricerca di un buon compromesso tra la qualità e il prezzo. Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, per chi cerca un dispositivo economico e non ha chissà quali particolari esigenze in termini di potenza di calcolo e qualità del sensore.

Nonostante tutte queste divisioni e categorizzazioni, però, di anno in anno sono ancora tantissime le funzionalità e le caratteristiche che vengono introdotte all’interno dei nuovi modelli di smartphone. In particolare oggi vi illustreremo una caratteristica molto interessante, che porta inevitabilmente a dei vantaggi nel corso della vita quotidiana di ogni potenziale utente che ne fa utilizzo.

È presente infatti una funzionalità che deve essere necessariamente attivata all’interno di ogni iPhone, dal momento che può rappresentare un importante bottone di sicurezza che può salvare la vita ad ogni utente.

Pronti all’emergenza

Stiamo chiaramente parlando di situazioni d’emergenza, come può essere per esempio un incidente stradale o altre situazioni di questo tipo, in cui spesso e volentieri non si è sufficientemente coscienti a tal punto da chiamare il numero d’emergenza.

È proprio per questo che viene in aiuto un’importante caratteristica degli iPhone, rappresentata nella fattispecie dalla funzione di SOS Emergenze, presente ormai da un po’ su ogni modello dello smartphone della casa di Cupertino. Questa funzione, in particolare, permette di chiamare in maniera rapida e precisa il numero di emergenza, semplicemente premendo per cinque volte il tasto Home per cinque volte. A questo punto comincerà un countdown, che avrà la funzione di assicurarsi che si tratti effettivamente di un emergenza e non di un errore.

Attivare SOS Emergenze è molto semplice, dal momento che può essere attivata semplicemente alla voce Impostazioni, dov’è presente la funzione apposita.