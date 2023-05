Condizionatori, adesso te lo regalano: ecco il bonus che fa felici tutti

È da ormai diverso tempo che il caro energia costituisce un serio problema a tutti gli effetti, non solo per il territorio italiano ma per il continente europeo in generale.

La causa risiede essenzialmente nei conflitti ucraini che sono scoppiati l’anno scorso, i quali hanno portato dietro di sé come diretta conseguenza diversi risvolti a livello economico e soprattutto energetico.

Innanzitutto ricordiamo infatti l’aumento che si è verificato a livello dei prodotti alimentari, tra cui in primis l’olio di semi di arachidi e altri prodotti basilari affini, che si è chiaramente tradotto in una vera e propria inflazione dell’intero settore alimentare.

A questo si vanno ad aggiungere poi i rialzi per quanto riguarda l’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e del gas metano, che hanno chiaramente portato a delle conseguenze. Le principali compagnie fornitrici d’energia, infatti, si sono ritrovate praticamente obbligate ad aumentare di pari passo il costo relativo delle bollette mensili, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas metano.

Per fortuna nulla possiamo dire nulla in merito ai governi europei, che hanno immediatamente preso dei provvedimenti a tal proposito, proprio con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso del governo italiano ricordiamo infatti rispettivamente i decreti Aiuti-Bis, Aiuti-Ter e Aiuti-Quater che hanno introdotto, tra le altre cose, il bonus energia da ben 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle relative bollette mensili. Menzioniamo poi tutte le agevolazioni e detrazioni previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che spesso e volentieri sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica. Ciò consente loro di consumare sensibilmente di meno, e risparmiare di conseguenza cifre considerevoli sul lungo periodo.

Nuovi bonus in arrivo

Proprio a tal proposito arrivano buone notizie: nel corso delle ultime settimane, infatti, il governo ha recentemente stanziato il cosiddetto bonus condizionatore, che consiste in un’agevolazione riservata a tutti coloro che decidono di acquistare un condizionatore nel corso dei prossimi mesi, andando nella fattispecie a considerare un dispositivo preferibilmente con risparmio energetico.

Tutto questo fa parte del bonus ristrutturazioni, che rimarrà valido fino al prossimo 31 dicembre 2024, con un ampio margine temporale.

Oltre a questo ricordiamo che è possibile ottenere agevolazioni riguardanti il condizionatore anche grazie al Superbonus, a patto che la sostituzione o l’installazione di un nuovo condizionatore avvenga in contemporanea alla realizzazione di un intervento trainante che permetta il miglioramento delle classi energetiche dell’edificio in esame. Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi, per vedere quali saranno i prossimi bonus introdotti dal governo.