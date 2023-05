Smartphone, puoi farlo in gran segreto: ti basta fare così

Gli smartphone vengono utilizzati dagli utenti a un livello molto superficiale. Tra le tante funzionalità ignorate c’è la possibilità di mandare messaggi segreti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

“Ehi, vieni che ti racconto un segreto!” Dall’infanzia, all’età matura, viene sempre un momento nel quale si vuole comunicare un segreto inconfessabile. E se un tempo si usava la posta, i messaggini scritti a matita su pezzi di carta passati sottobanco e un secolo fa i piccioni viaggiatori, oggigiorno i messaggi corrono nel digitale. Email via computer, sms via cellulari, messaggistiche d’ogni donde sugli smartphone. Ma i mezzi di una vota probabilmente erano più sicuri, più affidabili…

E’ infatti noto che i principali servizi di messaggistica istantanea hanno password ‘bucate’, una sicurezza davvero labile, specie considerando quanti li usano per ogni genere di informazione. Messenger, connesso a Facebook, è un ricettacolo di leak, Whatsapp ha la stessa tenuta, in fatto di privacy, di uno scolapasta e le mail vengono regolarmente, sistematicamente, violante. E allora cosa usare per proteggere la propria privacy?

La prima ipotesi che viene in mente è, molto semplicemente, di usare un’app che includa l’opzione di autodistruggere il messaggio, dopo che è stato recapitato. Ne è un esempio Whatsapp, ma ve ne sono tante altre. Una che offre una maggiore funzionalità è, ad esempio, Telegram.

Se avete un iPhone vi è però un trucco ulteriore, una chicca solo per chi possiede questo speciale smartphone. Una soluzione per allontanare gli eccessivamente curiosi, sempre pronti a spiarvi, tanto nella vita reale, quanto in digitale.

La funzione nascosta degli iPhone: una piccola rivoluzione

Se infatti utilizzate la funzionalità iMessagge, diventa possibile oscurare i propri messaggi; sebbene si tratti di una possibilità concessa solo a chi comunica da iPhone a iPhone. Insomma, tra vostri ‘simili’.

Che cosa bisogna fare? E’ in realtà molto semplice; occorre infatti scrivere il messaggio, dopo aver selezionato il destinatario, e assolutamente non inviarlo subito. Invece occorre fare la seguente mossa, ovvero tenere premuto molto a lungo il pulsante di invio, onde selezionare la possibilità di utilizzare i cosiddetti ‘effetti’.

Dopo averlo tenuto premuto, avrete la possibilità di visionare un minuscolo menù, dal quale selezionare opzioni di ‘effetto’ da applicare ad hoc. Dalla sezione occorre selezionare l’opzione ‘inchiostro magico’. E voilà, ecco il messaggio divenire illeggibile, assicurare la più completa & assoluta privacy.