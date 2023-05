Netflix, fai immediatamente questa modifica: dimezzi i costi

Abbiamo ormai appurato da un bel po’ di tempo come il progresso tecnologico sia stato chiaro ed evidente, soprattutto nel corso degli ultimi 20 anni.

L’evento più significativo è consistito senz’ombra di dubbio nell’avvento di internet, che ha inevitabilmente cambiato le carte in tavola su più fronti, modificando sensibilmente le nostre vite quotidiane. Basti pensare ad esempio all’introduzione dei social network, tra cui il capostipite Facebook ovviamente, seguito subito dopo da Twitter, Instagram, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovani e via dicendo.

Un altro aspetto importante è stato il graduale passaggio dai sistemi di videonoleggio (basti pensare a Blockbuster, per esempio, tanto per citarne uno) alle piattaforme di streaming, che hanno fatto proprio della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire, creando un vero e proprio nuovo mercato.

È così che sono nati rispettivamente Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel e via dicendo, riuscendo in questo modo ad accaparrarsi grandissime fette di pubblico.

Oggi in particolare ci soffermeremo su Netflix, che nel corso degli ultimi mesi ha effettuato diversi cambiamenti al suo piano tariffario. Uno dei punti di forza su cui Netflix basava il suo successo sulla condivisione degli account, che permetteva dunque di dividere il suo piano tariffario rispettivamente tra 4 o più persone, con tutto il risparmio che chiaramente ne conseguiva.

Attenti ai consumi

Purtroppo a partire da questi giorni, Netflix ha ufficialmente confermato la fine della condivisione degli account e dei relativi piani tariffari, con tutto il malcontento che ne è successivamente derivato tra gli utenti di tutto il mondo.

A questo si va ad aggiungere un ulteriore rischio in cui alcuni utenti, che fruiscono di Netflix in versione mobile, possono incappare. Attraverso l’app mobile, è infatti possibile usare i propri dati mobile per godere di Netflix, ma questo comporta chiaramente un grandissimo consumo. Proprio per questo vi suggeriamo di utilizzare la funzione “Utilizza solo in Wi-Fi”, in modo tale da collegarsi solo ed esclusivamente alla propria rete domestica, in modo da mantenere intatti i propri dati mobile, riuscendo così a risparmiare cifre considerevoli.

Un’altra opzione molto importante e significativa in tal senso consiste nella scelta della qualità: nel caso in cui siate fuori casa e non disponiate di una connessione Wi-Fi, potete scegliere tra qualità Bassa, Media, Alta e Automatica: vi consigliamo di impostare qualità medio / basse, in modo tale da non consumare eccessivamente e andare così a impattare sul vostro piano dati mobile.