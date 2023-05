Elettrodomestici, ecco la lista di quelli succhiasoldi: finalmente puoi risparmiare

Come ben sappiamo ormai da mesi e mesi, il caro energia è purtroppo una realtà che sta interessando non solo l’Italia, ma l’intero continente europeo da un bel po’ di mesi a questa parte.

Tutto è iniziato all’incirca lo scorso anno, in concomitanza con l’esordio dei conflitti in Ucraina, che hanno chiaramente portato dietro delle conseguenze non da poco sul piano economico ed energetico soprattutto, le quali si sono riversate a macchia d’olio sull’intero continente europeo.

Primo tra tutti ricordiamo l’aumento del costo dei prodotti alimentari, come ad esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, i quali hanno portato chiaramente ad un vero e proprio aumento a livello del settore alimentare in generale.

A questo è poi seguito un rialzo improvviso ma costante del costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e del gas metano, che ha portato diverse conseguenze. I principali fornitori di energia, infatti (come Enel Energia nel caso del territorio italiano), sono stati praticamente costretti ad aumentare di pari passo il costo delle relative bollette dell’energia, creando non poco malcontento tra i cittadini di tutta Europa.

In questo clima di assoluta difficoltà per tutti i cittadini, fortunatamente l’intervento da parte dei principali governi europei è stato veloce e tempestivo, con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso del governo italiano, per esempio, ricordiamo in particolar modo il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter (con il decreto Aiuti-Quater prossimamente in arrivo) che hanno introdotto tra le altre cose il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni fiscali e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono di risparmiare nei consumi e dunque avere un risparmio considerevole alla fine del mese sulle bollette.

Quanto mi costi?

Malgrado tutti questi preziosi provvedimenti, sono ancora tante le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, che rischiano di incorrere nella soglia di povertà. Alla luce di questo abbiamo dunque deciso di fornirvi alcuni consigli utili, in modo tale da risparmiare. Oggi ci focalizzeremo in particolare sugli elettrodomestici, che sono tra i dispositivi elettrici più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico. In particolare alcuni elettrodomestici sono più “energivori” di altri, per cui vi consigliamo di tenerli preferibilmente spenti: scopriamo insieme di quali si tratta.

Il primo elettrodomestico da utilizzare il meno possibile è il forno elettrico, dal momento che un’ora di accensione porta a un consumo piuttosto significativo, soprattutto se si tratta del metodo di cottura a forno statico. A questo segue la lavastoviglie, che al giorno d’oggi utilizziamo più che mai, per la quale vi consigliamo di effettuare solo ed esclusivamente lavaggi a pieno carico, prediligendo l’acquisto di lavastoviglie ad alta classe d’efficienza energetica, che comportano dunque consumi ridotti.

Si arriva infine al terzo e ultimo elettrodomestico, ovvero la lavatrice, che utilizziamo per pulire e lavare i nostri indumenti che utilizziamo quotidianamente. Anche in questo caso vale la stessa regola della lavastoviglie, ovvero di utilizzarla esclusivamente a pieno carico, in modo tale da non consumare eccessivamente.