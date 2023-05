Tariffe telefoniche, controlla sempre questo dettaglio: risparmi un capitale

Una breve e semplice guida per capire come iniziare a risparmiare sui costi della telefonia mobile, senza rinunciare ai benefici delle offerte.

La telefonia mobile è una spesa indispensabile per la maggior parte delle persone, ma non per questo bisogna rinunciare a risparmiare. Esistono infatti diversi modi per ridurre i costi della propria tariffa telefonica e trovare l’offerta più adatta alle proprie esigenze. Ecco alcuni consigli utili per risparmiare sulle spese di telefonia mobile.

Cambiare operatore mobile. Molti operatori offrono delle tariffe vantaggiose per chi passa da un altro operatore, con sconti, bonus e promozioni. Per approfittarne, basta richiedere la portabilità del proprio numero e scegliere l’offerta che più ci interessa. In genere, il cambio operatore è gratuito e veloce, e non comporta interruzioni di servizio.

Scegliere le offerte low cost. Esistono degli operatori che si definiscono low cost, come Ho Mobile, Iliad, Kena e altri, che offrono dei piani molto convenienti se paragonati a quelli dei grandi operatori come Tim e Vodafone. Queste offerte hanno dei limiti, come la copertura di rete o il servizio clienti, ma possono essere una buona soluzione per chi cerca solo chiamate, SMS e internet senza fronzoli.

Evitare le tariffe indicizzate all’inflazione. Alcuni operatori hanno introdotto delle tariffe che prevedono dei rincari periodici in base all’inflazione. Questo significa che il prezzo della tariffa può aumentare nel tempo senza che il cliente possa opporsi. Per evitare questa spiacevole sorpresa, è bene leggere attentamente le condizioni contrattuali e scegliere delle tariffe che non hanno questa clausola.

Vantaggi senza spendere un capitale

Sottoscrivere delle tariffe a prezzo fisso “per sempre”. Un altro modo per risparmiare sulle spese di telefonia mobile è quello di sottoscrivere delle tariffe che hanno un prezzo fisso “per sempre”. In questo caso, il prezzo rimane invariato nel tempo fino a quando l’operatore non decide di dismettere la tariffa dalla propria offerta, dando al cliente la possibilità di cambiare tariffa o di recedere dal contratto senza penali.

Monitorare i propri consumi e le proprie esigenze. Infine, un consiglio fondamentale per risparmiare sulle spese di telefonia mobile è quello di monitorare i propri consumi e le proprie esigenze. Non ha senso pagare per dei servizi che non si usano o che si usano poco, come le chiamate internazionali o i giga extra. Allo stesso modo, non conviene sottoscrivere una tariffa troppo bassa che ci costringe a pagare dei costi aggiuntivi per superamento soglie o ricariche extra.

Per monitorare i propri consumi e le proprie esigenze, si possono usare delle app dedicate o dei comparatori online che permettono di confrontare le diverse offerte disponibili sul mercato e trovare quella più conveniente in base al proprio profilo di consumo.