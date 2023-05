Samsung, non comprare questo modello: arriva quello economico

Il progresso tecnologico che abbiamo vissuto nel corso degli ultimi anni, inutile ribadirlo, è stato davvero sorprendente.

Uno dei cambiamenti più rivoluzionari e innovativi consiste senz’ombra di dubbio nell’introduzione degli smartphone, che hanno fatto della connessione a internet il loro punto di forza, riuscendo così ad arrivare nelle case di milioni e milioni di utenti in tutto il mondo.

Siamo soliti suddividere gli smartphone in tre grandi categorie, partendo innanzitutto dagli smartphone di fascia alta, i cosiddetti top di gamma, rappresentati quest’anno rispettivamente da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro, per chi cerca il massimo, sia in termini di potenza di calcolo che di qualità del sensore della fotocamera.

Seguono poi gli smartphone di fascia media, per chi cerca un buon compromesso tra la potenza di calcolo e il prezzo, arrivando infine agli smartphone di fascia bassa, adatti per lo più a chi non ha grandi pretese in termini di potenza di calcolo, qualità della fotocamera e materiali strutturali.

Oggi in particolare arriva una buona notizia, dal momento che spesso e volentieri gli smartphone top di gamma come Samsung Galaxy S23 non hanno dei prezzi economici e alla portata di tutti, ma fortunatamente c’è un’alternativa: scopriamo insieme di cosa si tratta. Nonostante infatti non sia stati stati ancora confermati ufficialmente nel Regno Unito e in Europa, la divisione indiana di Samsung avrebbe recentemente lanciato una pagina dedicata a nuovi dispositivi, le cui date d’uscita saranno presumibilmente annunciate nel corso delle prossime settimane.

La ricostruzione degli eventi

Dando una rapida occhiata alla stringa di testo dell’indirizzo della pagina, infatti, è possibile notare le parole “Galaxy A”, che andrebbe di fatto a suggerire un ipotetico aggiornamento della linea di fascia media degli smartphone Samsung, da sempre caratterizzata da un buon rapporto tra la qualità e il prezzo, a differenza dei top di gamma che non sono purtroppo alla portata di tutti.

Ricordiamo infatti che i prodotti della serie A di Samsung hanno un costo che si aggira indicativamente a cavallo tra i 300 e i 400 euro, molto di meno rispetto a Samsung Galaxy S23 e altri prodotti affini.

Al momento sappiamo che questi smartphone presenteranno la connettività 5G per la trasmissione ultrarapida dei dati, con un design molto più simile alla linea di Samsung Galaxy S23, con diverse opzioni di colori. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo, con l’eventuale comunicato stampa di Samsung, che arriverà sicuramente nel corso delle prossime settimane.